René wird von eigener Freundin misshandelt: "Es kam zu sexuellen Handlungen, die ich nicht wollte"

Bingen am Rhein/Bonn - Gewalt in der Partnerschaft betrifft nur Frauen? Weit gefehlt, rund 20 Prozent aller Opfer sind Männer - die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher, weil viele aus Scham nicht zur Polizei gehen. In der ZDF-Doku "37 Grad Leben" trauen sich Betroffene, über das Erlebte zu sprechen.