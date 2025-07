Armutsbetroffene Genoveva im Supermarkt: "Ich gucke nicht, was ich mag oder was gesund ist"

Nach einer überstandenen Krebserkrankung schützt sich Genoveva auch weit nach der Corona-Pandemie mit einer Maske. © ZDF/Markus Belde

Genoveva hat gerade ihre Ausbildung zur Veranstaltungstechnikerin abgeschlossen und in der Branche einen festen Job gefunden. Dafür verlässt sie ihre WG bei Köln, zieht nach Wuppertal, wie in der ZDF-Reihe "37 Grad" berichtet wird.

"Am meisten freue ich mich, dass ich Dinge einfach ausprobieren kann, weil ich Bock drauf hab. Ich kann mir ein Kleidungsstück kaufen, das im Schaufenster hängt - einfach, weil es mir gefällt und nicht, weil ich es dringend brauche, weil ich im Winter sonst ohne Jacke dastehe", sagt die 30-Jährige.

Das war nicht immer so. Während der einkommenslosen Ausbildungszeit sind Besuche in Lebensmittelläden für Genoveva kompliziert. Zu sehr muss sie auf die Preise schauen. "Ich gehe durch den Supermarkt und gucke, was ich mir leisten kann und nicht, worauf ich Lust habe, was ich mag, was gesund ist. Sondern: 'Oh, Nudeln sind im Angebot.'"

Mehr als vier Euro täglich gibt sie nur selten für Essen aus.