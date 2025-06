Problemkind Pascal muss mehrere Jahre in den Jugendknast: "Wäre ich nicht ins Gefängnis gegangen..."

Die ZDF-Doku "37 Grad" hat Berliner Pascal 15 Jahre lang begleitet, Höhen und Tiefen in seinem Leben miterlebt. Nach einer Haftstrafe engagiert er sich selbst.

Von Juliane Bonkowski

Berlin - Einmal Problemkind, immer Problemkind? Nicht unbedingt! Pascal (25) schlug sich bisher häufig allein durchs Leben, geriet auf die schiefe Bahn und landete schließlich im Knast. Die ZDF-Doku "37 Grad" hat ihn 15 Jahre lang begleitet und miterlebt, wie er sich wieder ins Leben zurückgekämpft hat.

Schon mit zehn Jahren war der Berliner viel allein, geriet als Jugendlicher schließlich auf die schiefe Bahn. © ZDF/Günther Kurth

"37 Grad" (ZDF) begleitet Pascal 15 Jahre lang durch alle Hochs und Tiefs

Seine Mutter (56) war immer berufstätig, arbeitete in Schichten und konnte nicht rund um die Uhr für ihn da sein. © ZDF/Günther Kurth Die Zeit im Gefängnis sei "scheiße" gewesen und habe ihn verändert, erzählt er in der Sendung. "Wäre ich nicht ins Gefängnis gegangen, hätte ich aus dieser Tat nicht gelernt." Die Zeit habe ihn zu dem Kalle gemacht, der sich um Kinder und Jugendliche kümmert. Dass Pascal als Jugendlicher an die falschen Freunde geriet, konnte Mutter Kerstin, heute 56 und wieder verheiratet, nicht verhindern. Er habe damals natürlich nicht hören wollen, dass seine Mama seine Freunde nicht für echte Freunde hielt. Schlussendlich habe ihr Sohn viel Schuld auf sich genommen, obwohl er meist nicht allein gehandelt habe. Vor Fehlern dieser Art will der 25-Jährige die Jugendlichen in der Arche schützen, ihnen das geben, was ihm in dem Alter etwas gefehlt hat: "jemand, der mir mehr zuhört, der sich ein bisschen mehr kümmert und mich ernst nimmt". Durch die eigenen Erfahrungen hat Kalle einen guten Draht zu den Kids. "Das Gute ist, ich weiß, wie ich da rausgekommen bin und wie man es einfach nicht macht", sagt er. Es reißt aber auch alte Wunden auf.

Um seine Schuld wieder etwas gutzumachen, arbeitet der junge Mann heute selbst mit Kindern und Jugendlichen, will ihnen dabei helfen, sich im Leben zurechtzufinden. © ZDF/Günther Kurth

Auch öffentlich ist der 25-Jährige schon häufig aufgetreten. © ZDF/Günther Kurth