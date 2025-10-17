"3nach9": Diese Promis sind am Freitag zu Gast in der Sendung
Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste.
Einer von ihnen ist eine wahre Legende. Thomas Schaaf (64) war über 40 Jahre lang bei Werder Bremen - erst als Spieler, der den Sprung aus der Jugend zu den Profis schaffte, später als Trainer. Insgesamt holte er drei Deutsche Meisterschaften (zweimal als Spieler, einmal als Trainer), gewann fünfmal den DFB-Pokal (2/3) sowie als Profi einmal den Landespokal der Pokalsieger.
Sein langjähriger Freund und Coach Otto Rehhagel (87) fand nur lobende Worte über seinen ehemaligen Schützling: "immer professionell, immer zuverlässig, auf die Sache fokussiert und der totale Teamplayer".
An der Weser genießt Schaaf noch immer Kultstatus, dem Norden ist er weiterhin verbunden geblieben. Derzeit ist er als Berater für den Regionalligisten VfB Oldenburg tätig.
Bei "3nach9" blickt der 64-Jährige auf sein Leben als Kind, Jugendlicher, Profi, Trainer und Funktionär zurück und verrät, welche Verbindung er zu Schauspieler Matthias Brandt (64), der ein glühender Werder-Fan ist, pflegt.
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 17. Oktober
- Spitzenkoch Johann Lafer (68), der die besten Tipps zur Lebensqualität im Alter verrät und über seine Gedanken zum Verbot der Begriffe "Wurst" und "Schnitzel" für Fleischersatz durch das EU-Parlament spricht
- Schauspielerin Katrin Sass (68), die jahrelang gegen ihre Alkoholsucht kämpfte und erklärt, warum es mit ihr nie langweilig wird
- Philosoph und Publizist Richard David Precht (60), der sich bereits für die großen Fragen der Menschheit begeistert hat und von seinen Vorstellungen von einer gerechteren Gesellschaft erzählt
- Musiker Álvaro Soler (34), der in Tokio aufwuchs und erklärt, vor welchen großen und kleinen Herausforderungen ihn seine einjährige Tochter stellt
- die "Couple Of"-Podcaster Iris Gavric (39) und Matthias Regner (40), die offenlegen, welche Themen sie an ihre Grenzen bringen und wie sie diese durch kreative Streithacks und Leichtigkeit entschärfen
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD-Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
