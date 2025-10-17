"3nach9": Diese Promis sind am Freitag zu Gast in der Sendung

Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen- Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste.

Zu Gast bei "3nach9" ist unter anderem die deutsche Trainerlegende Thomas Schaaf (64). © Carmen Jaspersen/dpa

Einer von ihnen ist eine wahre Legende. Thomas Schaaf (64) war über 40 Jahre lang bei Werder Bremen - erst als Spieler, der den Sprung aus der Jugend zu den Profis schaffte, später als Trainer. Insgesamt holte er drei Deutsche Meisterschaften (zweimal als Spieler, einmal als Trainer), gewann fünfmal den DFB-Pokal (2/3) sowie als Profi einmal den Landespokal der Pokalsieger.

Sein langjähriger Freund und Coach Otto Rehhagel (87) fand nur lobende Worte über seinen ehemaligen Schützling: "immer professionell, immer zuverlässig, auf die Sache fokussiert und der totale Teamplayer".

An der Weser genießt Schaaf noch immer Kultstatus, dem Norden ist er weiterhin verbunden geblieben. Derzeit ist er als Berater für den Regionalligisten VfB Oldenburg tätig.

Bei "3nach9" blickt der 64-Jährige auf sein Leben als Kind, Jugendlicher, Profi, Trainer und Funktionär zurück und verrät, welche Verbindung er zu Schauspieler Matthias Brandt (64), der ein glühender Werder-Fan ist, pflegt.