"Bauer sucht Frau"-Sensation: Ackerbauer bricht Allzeit-Rekord

Am 3. November startet die neue Staffel von "Bauer sucht Frau". Gespannt sein dürfen die Fans auf einen Kandidaten, der einen Allzeit-Rekord gebrochen hat!

Von Florian Fischer

Köln - Eingefleischte "Bauer sucht Frau"-Fans warten sehnsüchtig auf den Start der neuen Staffel. Dieser erfolgt jedoch erst am 3. November. Gespannt sein dürfen die Anhänger auf einen Kandidaten, der einen Allzeit-Rekord gebrochen hat!

Inka Bause (56) wird auch die 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" moderieren.  © RTL / Stefan Gregorowius

Ackerbauer Friedrich (29) aus dem Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen sucht seine große Liebe. Dafür hat er sich in der beliebten RTL-Kuppelshow angemeldet und hofft, dass in der Sendung mit Moderatorin Inka Bause (56) die Frau fürs Leben dabei ist.

Und die Erfolgsaussichten stehen gar nicht schlecht: Denn wie RTL bestätigt, habe der 29-Jährige einen Allzeit-Rekord gebrochen.

"Bauer Friedrich aus der aktuellen 21. Staffel hat Patrick aus Staffel 16 getoppt und ist nun der Bauer mit den meisten Bewerbungen aller Zeiten", erklärt die Moderatorin in einem TV-Interview beim Kölner Privatsender.

Zum Vergleich: Nach Angaben von BILD hat der bisherige Rekordhalter Patrick Romer (30) über 10.000 Bewerbungen erhalten!

"Bauer sucht Frau"-Kandidat ist eine Sportskanone

Der 29-jährige Friedrich ist leidenschaftlicher Triathlet.  © RTL / Stefan Gregorowius

Verwunderlich ist das allerdings nicht: Denn der attraktive Landwirt ist eine Sportskanone. Er ist leidenschaftlicher Triathlet und trainiert daher regelmäßig Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen. Sollte dann noch Zeit übrig sein, verbringt er diese gerne beim Tennis sowie beim Fuß- und Volleyball spielen.

Doch wie sieht seine Traumfrau aus? "Ich wünsche mir eine Frau an meiner Seite, die eventuell die gleichen Vorstellungen hat und auch eine Familie und auch eine gemeinsame Zukunft aufbauen möchte", gibt der 1,90 Meter große Landwirt im Vorstellungsvideo bei RTL preis.

Aktuell lebt Friedrich mit seinen Eltern und seiner Schwester auf einem Hof im Kreis Soest.

"Wir sind ein Familienbetrieb. Mein Vater hat vor ungefähr 35 Jahren mit dem Grünspargelanbau angefangen", erklärt der 29-Jährige, der zudem auch gemeinsam mit seiner Familie Weizen, Gerste, Triticale, Ackerbohnen und Mais erntet.

Ob Ackerbauer Friedrich die Frau fürs Leben findet, seht Ihr ab dem 3. November bei RTL oder vorab im Stream bei RTL+.

