"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Bremen - Welches Geheimnis können sie den Promis entlocken? Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (65) in der NDR-Talkshow " 3nach9 " zahlreiche prominente Gäste.

Die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (65) begrüßen in der NDR-Talkshow "3nach9" zahlreiche Promis. © Radio Bremen/Matthias Hornung

Zwei von ihnen sind die beiden "tagesthemen"-Hauptmoderatoren Jessy Wellmer (45) und Ingo Zamperoni (50), die zum ersten Mal in der Talkshow zu Gast sind.

Trotz ihrer Tätigkeit in der ARD-Nachrichtensendung laufen sich die beiden nur selten über den Weg. Für die Reportage "Was bewegt Deutschland?" haben sich Wellmer und Zamperoni zusammengetan und sich damit auseinandergesetzt, was die Bürger so vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 alles beschäftigt.

Bei "3nach9" sprechen sie über ihre Begegnungen mit den Menschen, ihre persönlichen Einschätzungen und welche politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen das neue Jahr mit sich bringen wird.