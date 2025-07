Diese Themen bringen selbst "Quizgott" Sebastian Jacoby ins Schwitzen

Zudem tue sich das wandelnde Lexikon bei Gemüsen oder Früchten sehr schwer, was auch schon in der ein oder anderen Quizshow aufgefallen sei, wie Jacoby schmunzelnd offenbarte.

Die beiden Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (66) fühlten dem 47-Jährigen auf den Zahn. © Radio Bremen/Matthias Hornung

Doch wie genau lernt der 47-Jährige? "Man muss gewisse Routinen haben, aber man muss erst einmal ein authentisches Interesse an diesen ganzen Dingen haben. Man muss sich natürlich Dinge notieren. Und dann gibt es bei den Wettkampf-Quizzern (...) ganz unterschiedliche Techniken, wie man das vertiefen kann", erzählte er.

Apropos Wettkampf: Er nehme auch an Events teil, bei denen es richtig zur Sache gehe, berichtete Jacoby. "Da schreibt man fast so was wie Klausuren. Bei der Quiz-WM zum Beispiel. Da muss man 240 Fragen in zwei Stunden beantworten."

Bei "3nach9" musste er abschließend nur noch eine Frage beantworten: Co-Moderatorin Judith Rakers (49) hatte vor der Sendung eine KI um eine Frage gebeten, die Jacoby nicht beantworten könne.

Auf die Frage: "Welcher Buchstabe fehlt im Periodensystem der Elemente und warum?" lieferte der "Quizgott" jedoch ab: "Das 'J'. Jod wird ja mit 'I' dargestellt. Also das 'J' gibt es auf keinen Fall", erläuterte er - und hatte wieder einmal recht.