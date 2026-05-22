"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Show
Bremen - Welches Geheimnis können sie den Promis entlocken? Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (67) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste.
Einer von ihnen ist der ehemalige Spitzenpolitiker und Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (56). Nachdem er bei der Bundestagswahl 2025 als Spitzenkandidat der Partei Bündnis 90/Die Grünen antrat und scheiterte, legte er am 1. September des gleichen Jahres sein Bundestagsmandat nieder und zog sich auf dem Politikbetrieb zurück. Insgesamt war er fast 25 Jahre Mitglied der Partei.
Noch ist unklar, wohin die berufliche Reise des 56-Jährigen geht. Aktuell lebt er mit seiner Frau, der Schriftstellerin Andrea Paluch (55) in Kopenhagen und arbeitet dort am Dänischen Institut für Internationale Studien.
Im Januar war Habeck zudem Gastprofessor in Jerusalem und unterrichtete auch an der University of California, Berkeley. Langweilig ist ihm also keineswegs. Im Oktober erscheint nun sein neues Buch.
Habeck spricht erstmalig seit seinem Rücktritt in einer Talkshow. Bei "3nach9" erzählt er zudem über die Herausforderungen des Lebens abseits des politischen Protokolls und verrät, was er mit dem musikalischen Märchen "Peter und der Wolf" verbindet.
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 22. Mai
- Komiker und Moderator Lutz van der Horst (50), der sich mit seiner Rolle auf dem "Traumschiff" einen Kindheitstraum erfüllte und erzählt, warum Hape Kerkeling schon immer sein Idol war,
- Schauspielerin und Komikerin Annette Frier (52), die sich aktuell in der Rolle als Mutter von Olivia Jones mit den Themen Akzeptanz und Diversität auseinandersetzt und erzählt, woher sie die unbändige Energie nimmt,
- Schauspielerin Mala Emde (30), die zu den kreativsten Schauspielerinnen ihrer Generation zählt und demnächst an der Seite von Christoph Maria Herbst als Fahrradkurierin in "Sommer auf Asphalt" im Kino zu sehen ist,
- Autorin Leah Weigand (30), die über Nacht zum Social-Media-Star wurde und über Erfahrungen als Pflegekraft berichtet,
- Dörthe Bruske (49) und Katrin Möller (25), die beide ein Spenderherz haben und in Hamburg einen Stammtisch für Herz- und Lungentransplantierte sowie Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, gegründet haben.
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
Titelfoto: Radio Bremen/Matthias Hornung