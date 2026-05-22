"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Show

Bremen - Welches Geheimnis können sie den Promis entlocken? Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (67) in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " zahlreiche prominente Gäste.

Einer der Gäste am Freitagabend bei "3nach9" ist der ehemalige Spitzenpolitiker und Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (56). © Thomas Banneyer/dpa

Einer von ihnen ist der ehemalige Spitzenpolitiker und Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (56). Nachdem er bei der Bundestagswahl 2025 als Spitzenkandidat der Partei Bündnis 90/Die Grünen antrat und scheiterte, legte er am 1. September des gleichen Jahres sein Bundestagsmandat nieder und zog sich auf dem Politikbetrieb zurück. Insgesamt war er fast 25 Jahre Mitglied der Partei.

Noch ist unklar, wohin die berufliche Reise des 56-Jährigen geht. Aktuell lebt er mit seiner Frau, der Schriftstellerin Andrea Paluch (55) in Kopenhagen und arbeitet dort am Dänischen Institut für Internationale Studien.

Im Januar war Habeck zudem Gastprofessor in Jerusalem und unterrichtete auch an der University of California, Berkeley. Langweilig ist ihm also keineswegs. Im Oktober erscheint nun sein neues Buch.

Habeck spricht erstmalig seit seinem Rücktritt in einer Talkshow. Bei "3nach9" erzählt er zudem über die Herausforderungen des Lebens abseits des politischen Protokolls und verrät, was er mit dem musikalischen Märchen "Peter und der Wolf" verbindet.