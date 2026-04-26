Judith Rakers mit peinlichem Geständnis: "Ich kannte dich nicht"
Bremen - Wiedersehen macht Freude! Moderatorin Judith Rakers (50) und Musiker Aki Bosse (46) sind in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" nach langer Zeit wieder aufeinander getroffen. An ihr erstes Treffen hatte vor allem Rakers keine guten Erinnerungen.
Eigentlich sind es die Gäste, die bei "3nach9" für witzige Geschichten sorgen, doch ab und an sorgen auch die Moderatoren für die Unterhaltung - so auch an diesem Freitag.
Nachdem Rakers schon einmal in der Talkshow berichtet hatte, dass sie als Jugendliche in Schwimmbäder eingebrochen sei, erzählte sie nun einer weitere witzige Anekdote aus ihrem Leben.
Auf einer Party von gemeinsamen Freunden war sie auf Bosse, der zu Gast in der Show war getroffen. Beide hatten sich angeregt unterhalten.
nun von ihrem ersten Aufeinandertreffen mit dem Musiker Bosse, der in der Show zu Gast war. Neugierig, wie die 50-Jährige nun mal so war, wollte sie von Bosse wissen, was er denn beruflich mache. Nachdem seine Antwort "Sänger" lautete, fragte sie nach: "Singst du im Chor?"
Wie Rakers zugeben musste, hatte sie ihren prominenten Gegenüber schlichtweg gar nicht gekannt. Erst als sie auf dem Handy nachschaute, wer er eigentlich war, kam sie dahinter. "Dann kamen ganz viele YouTube-Videos von riesigen Konzerten mit Tausenden von Menschen."
Rakers war es peinlich
Rakers war die Situation höchst peinlich, wie sie gestand: "Ich dachte: 'Oh Gott! Ich sitze hier mit einem total bekannten Musiker und habe es anderthalb Stunden lang nicht geschnallt.'"
Als die Moderatorin die Geschichte erzählt hatte, äußerte sich natürlich auch Bosse dazu. "Mir ist das nicht negativ aufgefallen, dass du mich nicht erkannt hast", gab er mitfühlend zu. "Ich fand trotzdem, dass wir einen schönen Abend hatten." Wie der Musiker erklärte, hatte er natürlich gewusst, wer ihm da gegenüber stand.
"Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich muss an dieser Stelle sagen, du hast das natürlich bravourös gemacht", zeigte sich Rakers erleichtert. "Es gibt ja auch Stars, die beleidigt sind, wenn man sie nicht erkennt. Und du hast das ganze Spiel leicht amüsiert, glaube ich, mitgespielt und fasst das jetzt sogar als schönen Abend zusammen. Das finde ich sehr nett."
Am Ende war nicht nur das Gespräch auf jener Party nett, sondern auch der Auftritt des Musikers am Freitagabend bei "3nach9". Denn dort performte er noch einen Song aus seinem neuen Album "Stabile Poesie".
Titelfoto: IMAGO / Future Image