Judith Rakers mit peinlichem Geständnis: "Ich kannte dich nicht"

Bremen - Wiedersehen macht Freude! Moderatorin Judith Rakers (50) und Musiker Aki Bosse (46) sind in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " nach langer Zeit wieder aufeinander getroffen. An ihr erstes Treffen hatte vor allem Rakers keine guten Erinnerungen.

Moderatorin Judith Rakers (50) erzählte bei "3nach9" von einer peinlichen Begegnung mit dem Sänger Bosse (46). © IMAGO / Future Image

Eigentlich sind es die Gäste, die bei "3nach9" für witzige Geschichten sorgen, doch ab und an sorgen auch die Moderatoren für die Unterhaltung - so auch an diesem Freitag.

Nachdem Rakers schon einmal in der Talkshow berichtet hatte, dass sie als Jugendliche in Schwimmbäder eingebrochen sei, erzählte sie nun einer weitere witzige Anekdote aus ihrem Leben.

Auf einer Party von gemeinsamen Freunden war sie auf Bosse, der zu Gast in der Show war getroffen. Beide hatten sich angeregt unterhalten.

nun von ihrem ersten Aufeinandertreffen mit dem Musiker Bosse, der in der Show zu Gast war. Neugierig, wie die 50-Jährige nun mal so war, wollte sie von Bosse wissen, was er denn beruflich mache. Nachdem seine Antwort "Sänger" lautete, fragte sie nach: "Singst du im Chor?"

Wie Rakers zugeben musste, hatte sie ihren prominenten Gegenüber schlichtweg gar nicht gekannt. Erst als sie auf dem Handy nachschaute, wer er eigentlich war, kam sie dahinter. "Dann kamen ganz viele YouTube-Videos von riesigen Konzerten mit Tausenden von Menschen."