"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (67) in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste.
Einer von ihnen ist der CDU-Politiker und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (52). Er ist tief verwurzelt mit dem Norden und gilt als einer der profiliertesten Landespolitiker der Union. Schon früh engagierte sich der gebürtige Kieler und übernahm Schritt für Schritt Verantwortung in der Partei und im Landtag und wurde so zu einem der prägenden Gesichter der Partei.
Günther bezieht, egal ob zur Energiewende, zum Küstenschutz, zur Bildungspolitik oder bei der Herausforderung einer modernen Wirtschaft im ländlichen Raum klare Positionen, zeigt sich aber dabei auch kompromissbereit.
Er trägt als Regierungschef von Schleswig-Holstein die Verantwortung für ein Bundesland zwischen Nord- und Ostsee, das für erneuerbare Energien, maritime Wirtschaft und Tourismus steht. Allerdings muss er auch Antworten auf bundespolitische Fragen, die weit über die Landesgrenzen hinausgehen, finden.
Bei "3nach9" berichtet Günther, wie viel norddeutsche Gelassenheit in ihm steckt und welches seine größten politischen Kompromisse waren.
"3nach9": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 24. April
- Bikepackerin und Abenteurerin Wiebke Lühmann (31), die mit dem Rad von Freiburg nach Kapstadt fuhr und erzählt, warum ihr 30. Geburtstag im Dschungel von Liberia eine echte Herausforderung war.
- Comedian Bastian Bielendorfer (41), der seinen Startschuss mit Anekdoten bei "Wer wird Millionär" feierte und preisgibt, ob er sich heute noch vorstellen könnte, als Therapeut zu arbeiten.
- Musiker Axel "Aki" Bosse (46), der sich früh für die Musik entschieden hat und verrät, welche persönlichen Wendepunkte und Neuanfänge es in seinem Leben gab.
- Vatikan-Kenner und Papst-Experte Andreas Englisch (62), der Einblicke in ein System gibt, das von Tradition und Ritualen geprägt ist, und erzählt, wie sich Papst Leo in seinem ersten Jahr im Amt geschlagen hat.
- Cellistin Anastasia Kobekina (31), die trotz ihres weltweiten Erfolges nahbar und reflektiert geblieben ist und offen über Leistungsdruck und künstlerische Freiheit spricht.
Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.
Titelfoto: Radio Bremen/Matthias Hornung