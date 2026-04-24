"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (50) und Giovanni di Lorenzo (67) in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " zahlreiche prominente Gäste.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günter (52) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Frank Molter/dpa

Einer von ihnen ist der CDU-Politiker und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (52). Er ist tief verwurzelt mit dem Norden und gilt als einer der profiliertesten Landespolitiker der Union. Schon früh engagierte sich der gebürtige Kieler und übernahm Schritt für Schritt Verantwortung in der Partei und im Landtag und wurde so zu einem der prägenden Gesichter der Partei.

Günther bezieht, egal ob zur Energiewende, zum Küstenschutz, zur Bildungspolitik oder bei der Herausforderung einer modernen Wirtschaft im ländlichen Raum klare Positionen, zeigt sich aber dabei auch kompromissbereit.

Er trägt als Regierungschef von Schleswig-Holstein die Verantwortung für ein Bundesland zwischen Nord- und Ostsee, das für erneuerbare Energien, maritime Wirtschaft und Tourismus steht. Allerdings muss er auch Antworten auf bundespolitische Fragen, die weit über die Landesgrenzen hinausgehen, finden.

Bei "3nach9" berichtet Günther, wie viel norddeutsche Gelassenheit in ihm steckt und welches seine größten politischen Kompromisse waren.