40 Jahre nach dem Serien-Start: Was machen Stars der "Lindenstraße" heute?

40 Jahre nach dem Serien-Start: Was machen die Stars der "Lindenstraße" heute?

Von Saskia Hotek

Köln - Am Montag, auf den Tag genau vor 40 Jahren, begann eine TV-Geschichte, die ihresgleichen sucht. Am 8. Dezember 1985 lief die erste Folge der "Lindenstraße" im Ersten. Schnell erreichte die ARD-Serie, die Alltagsgeschichten in allen Facetten erzählte, Kultstatus. Millionen Zuschauer schalteten Sonntag für Sonntag ein - fast 35 Jahre lang bis zu ihrem Aus im März 2020. Doch was machen die Stars von damals eigentlich heute?

Marie-Luise Marjan

Marie-Luise Marjan (85) war das Gesicht der "Lindenstraße". © dpa/WDR/Steven Mahner

Marie-Luise Marjan (85) werde noch immer sehr häufig auf die "Lindenstraße" angesprochen, sagt die Schauspielerin. Kein Wunder, schließlich war sie als Helga Beimer das Gesicht der Serie. "Manchem entfährt ein freudiges 'Oh, Mutter Beimer, wie schön, Sie zu sehen! Mit Ihnen bin ich groß geworden.'"

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer erinnerten sich an die "Lindenstraße" nostalgisch als eine Art "wärmendes Lagerfeuer, um das man sich versammelte", meint Marjan. "Man schaute die neue Folge sonntagabends gemeinsam und am nächsten Tag wurde in den Büros darüber diskutiert."

Joachim H. Luger

Bei Joachim H. Luger (82) vergaßen die Zuschauer manchmal, dass die Serie fiktiv war. © dpa/WDR/Fotoreport WDR

In der ersten Folge der "Lindenstraße" gab es weihnachtliche Hausmusik bei Familie Beimer. Joachim H. Luger (82) spielte den Vater Hans und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der "Lindenstraße". Nicht alle Zuschauer unterschieden zwischen Fiktion und Realität. Als der augenscheinlich brave Familienvater Hans seine Helga für Anna (Irene Fischer, 65) verließ, sei er mehrfach auf der Straße von wildfremden Menschen beschimpft worden, erzählt Luger. Nach seinem Ausstieg aus der Serie im Jahr 2018 spielte er an vielen deutschen Boulevard-Theatern. Er macht häufig Lesungen und reist viel. Der leidenschaftliche Segler lebt mit seiner Frau in Bochum und Berlin.

Moritz A. Sachs

Moritz A. Sachs (47) hat mittlerweile die Seiten gewechselt. © dpa/Rolf Vennenbernd

Der Darsteller des Klaus Beimer steht jetzt nicht mehr vor, sondern hinter der Kamera - als Produktionsleiter der ARD-Krimiserie "Watzmann ermittelt". "Beides hat seinen Reiz - aber jetzt habe ich eher das Gefühl, dass ich mir etwas erarbeitet habe", sagt Moritz A. Sachs (47) über seinen aktuellen Job. Mit sieben Jahren startete er als "Klausi" seine "Lindenstraße"-Karriere. "Ich habe so früh dort angefangen, dass das damals für mich kein Wendepunkt war - es war für mich ganz normal, wie zur Schule zu gehen." Seine Kolleginnen und Kollegen seien "eine Art zweite Familie" für ihn gewesen, in der er aufgewachsen sei und teils enge Freundschaften geschlossen habe, sagt der 47-Jährige. "Auch wenn es mir momentan beruflich sehr gut geht: Menschlich fehlt die 'Lindenstraße' mir manchmal extrem."

Rebecca Siemoneit-Barum

Rebecca Siemoneit-Barum (48) hält die Serie weiter am Leben. © dpa/Uli Deck

Rebecca Siemoneit-Barum (48) kümmert sich als Veranstaltungsleiterin um das Unterhaltungsprogramm bei der Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz, die 2027 in Neustadt an der Weinstraße stattfinden soll. Außerdem tritt Siemoneit-Barum als Moderatorin und Sängerin bei Events auf. Zusammen mit Claus Vinçon (69), der Georg "Käthe" Eschweiler spielte, hält sie die Serie durch den wöchentlichen Podcast "Linsenstrasse" lebendig. Zum Jubiläum gibt es eine Live-Ausgabe aus dem Technikmuseum Speyer, das viele "Lindenstraße"-Requisiten in einer Dauerausstellung zeigt.

Hermes Hodolides

Hermes Hodolides (62) macht das, was seine Rolle einst machte. © dpa/Rolf Vennenbernd