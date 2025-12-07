Familie denkt, Hund leidet unter gewaltigem Trennungsschmerz: Dann kommt die Wahrheit ans Licht

Köln - Familie Limpert hat ein Problem mit Hund Boomer, denn die einjährige Fellnase kann nicht alleine zu Hause bleiben, jault sich die Seele aus dem Leib, wenn Vater Kai, Mutter Dorothee und Sohn Tilman das Haus verlassen. Martin Rütter (55) erkennt schnell, dass das Kernproblem hier jedoch keinesfalls im Abschiedsschmerz liegt.

Martin Rütter (55) besucht Familie Limpert, die mit Tibet-Terrier Boomer und dessen Eigenheiten zu kämpfen hat. © RTL/Mina TV

Eigentlich ist Boomer ein braver und zutraulicher Hund, passt gut in die Familie und wird von allen geliebt - wäre da nicht die Sache mit dem Alleinebleiben ... Das wird für den Tibet-Terrier nämlich jedes Mal zur Qual, und nicht nur für ihn.

Nicht mal ins Schwimmbad kann die Familie fahren, ohne das lautstarke Gejaule ihres Vierbeiners in den Ohren zu haben, wie die Limperts in der 2019 erstmals ausgestrahlten Folge vom "Hundeprofi" anschaulich zeigen. Denn sobald die drei das Haus verlassen, sitzt Boomer an der Tür, quiekt, bellt und winselt lautstark vor sich hin, bis seine Menschen endlich wieder daheim sind.

Martin Rütter schaut sich die Lage genau an und erkennt schnell: Hier geht es keinesfalls um Trennungsängste, sondern um Kontrolle! Unfreiwillig haben Boomers Besitzer der Fellnase nämlich beigebracht, dass sie ohne ihn nicht zurechtkommen. "Der hat im Kopf: Ihr kommt nicht alleine klar", erklärt der Hundeexperte seinen Klienten und sieht insbesondere in Vater Kai das Problem, der das Verhalten des Hundes durch das Widmen von Aufmerksamkeit im falschen Moment unbewusst noch bestärkt hat.

Für Rütter ist daher glasklar: Boomer muss lernen, zu verstehen, dass seine Familie wunderbar ohne ihn zurechtkommt. Und das erfordert ein ziemlich aufwendiges Training, dessen Ausmaß Martin so auch noch nicht erlebt hat.