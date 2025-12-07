Familie denkt, Hund leidet unter gewaltigem Trennungsschmerz: Dann kommt die Wahrheit ans Licht
Köln - Familie Limpert hat ein Problem mit Hund Boomer, denn die einjährige Fellnase kann nicht alleine zu Hause bleiben, jault sich die Seele aus dem Leib, wenn Vater Kai, Mutter Dorothee und Sohn Tilman das Haus verlassen. Martin Rütter (55) erkennt schnell, dass das Kernproblem hier jedoch keinesfalls im Abschiedsschmerz liegt.
Eigentlich ist Boomer ein braver und zutraulicher Hund, passt gut in die Familie und wird von allen geliebt - wäre da nicht die Sache mit dem Alleinebleiben ... Das wird für den Tibet-Terrier nämlich jedes Mal zur Qual, und nicht nur für ihn.
Nicht mal ins Schwimmbad kann die Familie fahren, ohne das lautstarke Gejaule ihres Vierbeiners in den Ohren zu haben, wie die Limperts in der 2019 erstmals ausgestrahlten Folge vom "Hundeprofi" anschaulich zeigen. Denn sobald die drei das Haus verlassen, sitzt Boomer an der Tür, quiekt, bellt und winselt lautstark vor sich hin, bis seine Menschen endlich wieder daheim sind.
Martin Rütter schaut sich die Lage genau an und erkennt schnell: Hier geht es keinesfalls um Trennungsängste, sondern um Kontrolle! Unfreiwillig haben Boomers Besitzer der Fellnase nämlich beigebracht, dass sie ohne ihn nicht zurechtkommen. "Der hat im Kopf: Ihr kommt nicht alleine klar", erklärt der Hundeexperte seinen Klienten und sieht insbesondere in Vater Kai das Problem, der das Verhalten des Hundes durch das Widmen von Aufmerksamkeit im falschen Moment unbewusst noch bestärkt hat.
Für Rütter ist daher glasklar: Boomer muss lernen, zu verstehen, dass seine Familie wunderbar ohne ihn zurechtkommt. Und das erfordert ein ziemlich aufwendiges Training, dessen Ausmaß Martin so auch noch nicht erlebt hat.
Der Hundeprofi: Martin Rütter trägt Boomers Besitzern strammes Training auf
Erst trägt der Experte der Familie auf, so lange durchs Haus zu wandern, bis Boomer aufgibt und seinen Menschen nicht mehr an den Hacken hängt. Dann folgt der nächste Trainingsschritt: Die Limperts sollen 30- bis 100-mal am Tag das Haus verlassen, ohne Boomer beim Gehen oder Hereinkommen zu beachten. Und das für mehrere Wochen.
Ob die Familie aber wirklich genug Konsequenz besitzt, das aufwendige Training durchzuziehen, darüber ist sich der Hundeprofi nicht wirklich sicher. "Ich glaube, die ziehen es nicht durch", stellt er eine doch eher verhaltene Prognose auf, tatsächlich macht die Familie aber Fortschritte - wenn auch kleine.
Nach satten sechs Monaten Training (!) schafft Boomer es immerhin, einige Minuten ruhig zu bleiben, wenn seine Liebsten nicht da sind. Darüber staunt auch Rütter nicht schlecht. "Der Trainingsweg für Boomer war jetzt ungewöhnlich lang. Ein halbes Jahr an so einer Nummer rumzudoktern, hab ich wirklich noch nie erlebt", erklärt er.
Insgesamt ist der Experte zwar zufrieden mit seinen Klienten, macht der Familie aber auch klar: "Ihr seid ganz weit davon entfernt, zu sagen, der kann jetzt mal vier Stunden allein bleiben." Eher ein mittelmäßiges Happy End.
Sendehinweis: "Der Hundeprofi" seht Ihr am heutigen Samstag um 16.50 Uhr bei VOX oder schon vorab im Stream bei RTL+. Es handelt sich um eine Wiederholungsfolge von 2019.
Titelfoto: RTL/Mina TV