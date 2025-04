50 Neonazis, ein totes Kind und eine Lüge: Wie Medien den Osten zum Feindbild erklären

Leipzig - Prinzipiell sind im Osten doch alle voreingenommen gegenüber Ausländern, die Menschen sind unfreundlich, verschlossen und generell zeigen die letzten Wahlen ja ganz deutlich, dass die Ossis einfach rechts sind - die Vorurteile, welche unter anderem durch die Presse verbreitet werden, halten sich wacker und das bereits über Jahrzehnte hinweg, wie der MDR in seiner Doku "Abgeschrieben? - Der Osten in den Medien" an einem Extrembeispiel zeigt.