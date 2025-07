Türkische Familie aus Berlin mit eigener ZDF-Doku: "Sons of Neukölln" zeigen ihr Leben

Die türkische Familie Kaya baute in zweiter Generation eine Firma in Berlin auf. Welche Hürden sie zu meistern hat, zeigt die ZDF-Dokuserie "Sons of Neukölln".

Von Mia Goldstein

Berlin - Die türkische Familie Kaya hat in zweiter Generation erfolgreich eine Firma in Berlin aufgebaut. Wie ihr Alltag aussieht und welche Hürden sie zu meistern hat, ist in der ZDF-Dokuserie "Sons of Neukölln" zu sehen.

Serkan (l.) und Engin Kaya stehen vor ihrer TÜV-Werkstatt. © ZDF/Andre Kowalski Zusammen mit Vater Sait und Mama Vasfiye wohnen die Brüder Engin und Serkan in Neukölln in einem Einfamilienhaus im Berliner Ortsteil Rudow mit Pool und Huhn. Die Brüder sind KFZ-Gutachter und TÜV-Prüfer in ihrem eigenen Betrieb. Nachwuchskräfte bildet Serkan selbst aus, weil Personal am Arbeitsmarkt fehle. Das koste ihn 50.000 Euro und stelle ein hohes Risiko dar. Denn nach abgeschlossener Ausbildung ist es nicht garantiert, dass der Lehrling auch weiterhin in der Prüfstelle der Kayas bleibt. Azubi Can muss beweisen, was er bisher gelernt hat. Denn Serkan möchte zum ersten Mal sehen, ob Can das Zeug dazu hat, eine TÜV-Prüfung ohne Hilfe zu erledigen. Zu tun haben die beiden Brüder in ihrer Firma jede Menge. Auch am Wochenende kommen sie nicht zur Ruhe. Trotz all der Arbeit schmieden Engin und Serkan Pläne für eine weitere Werkstatt.

Vater Sait, Mutter Vasfiye, Serkan und Engin Kaya posieren mit Huhn vor ihrem Haus im Berliner Ortsteil Rudow. © ZDF/Andre Kowalski

Türkische Familie gibt Einblicke in ihr Leben in Berlin