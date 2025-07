Leichtathletik im ZDF: Maral Bazargani tritt Nachfolge von Norbert König an

Maral Bazargani (35) ist seit 2017 beim ZDF. Jetzt wird sie das neue Gesicht der Leichtathletik-Übertragungen. © ZDF/Noi Crew

Die 35-Jährige tritt laut ZDF-Mitteilung die Nachfolge von Norbert König (66) an, der seit 1988 von allen Olympischen Winter- und Sommerspielen für den Mainzer Sender berichtete und im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging.

In diesem Sommer wird nun also Maral Bazargani durch die Höhepunkte der Leichtathletik-Saison führen. Den Anfang macht sie bereits am kommenden Sonntag (27. Juli). Ab 15.45 Uhr ist das ZDF live beim Internationalen Stadionfest ISTAF in Berlin dabei.

Den Höhepunkt bildet dann im September die Leichtathletik-WM in Tokio! Die Veranstaltung findet vom 13. bis 21. September in der japanischen Metropole statt. Im Wechsel mit der ARD berichtet das ZDF an vier WM-Tagen live von den Wettbewerben.

"Wir freuen uns, dass Maral Bazargani nun die Leichtathletik-Übertragungen im ZDF moderiert", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus (54).

"Sie ist selbst eine gute Leichtathletin und wird bestens vermitteln können zwischen den sportlichen Leistungen im Stadionrund und dem Publikumsinteresse."