6 Millionen Views! Das ist die erfolgreichste Doku-Serie in der ZDF-Mediathek

München - Der FC Bayern ist für Superlative bekannt! Nun ist die TV-Dokumentation " FC Hollywood ", die über die Chaos-Jahre des Rekordmeisters in den 90ern berichtet, innerhalb kürzester Zeit zur erfolgreichsten Doku-Serie in der ZDF-Mediathek avanciert.

"FC Hollywood" ist die erfolgreichste Doku-Serie in der ZDF-Mediathek. © Sebastian Gollnow/dpa

Seit dem 10. Januar sind die fünf Folgen von "FC Hollywood – Der FC Bayern und die verrückten 90er" online in der ZDF-Mediathek verfügbar. In dieser Zeit hat die Doku-Serie insgesamt sechs Millionen Views gesammelt, also rund 1,2 Millionen View pro Folge. Das teilte das ZDF mit.

Die erste Episode mit dem Titel "Das Duell", die sich um den Wechsel von Jürgen Klinsmann (60) zu den Bayern und den Zoff mit Kapitän Lothar Matthäus (63) dreht, ist mit 1,8 Millionen Aufrufen die beliebteste.

"'FC Hollywood' ist ein gelungenes Beispiel, wie wir mit einem ungewöhnlichen Programmangebot im Genre Sport im Digitalen neue Nutzergruppen erschließen können. Das schafft Motivation, weitere Leuchtturmprojekte dieser Art zu kreieren und umzusetzen", sagte ZDF-Audience-Direktor Florian Kumb.

Angesichts der positiven Zwischenbilanz stärkt das Bayern-Projekt das ZDF laut Chefredakteurin Bettina Schausten (60) "auf dem Weg, mit Sport-Dokumentationen, Porträts von Athletinnen und Athleten sowie investigativen Sport-Reportagen gerade auch einem jüngeren Publikum ein attraktives Programmangebot zu machen".