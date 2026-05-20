8000-Einwohner-Stadt kassiert Millionen – weil Deutsche Bank in Dorf-Feuerwache sitzt

Lützen - Die Stadt Lützen im Burgenlandkreis ( Sachsen-Anhalt ) ist überdurchschnittlich wohlhabend – weil die Deutsche Bank über ein cleveres Steuersparmodell Geld hineinpumpt. Fluch und Segen zugleich.

Die Freiwillige Feuerwehr Sössen, deren Feuerwache im Nachbardorf Gostau liegt. © TAG24/Lisa Marie Peisker

Aufgrund niedrigerer Gewerbesteuern siedeln sich viele Unternehmen gern in kleinen Gemeinden an. Die wiederum freuen sich, mit den Einnahmen die klammen Ortskassen aufzufüllen.

Auch die Deutsche Bank verfolgt ein derartiges und offenbar legales Steuersparmodell. Denn während viele ihrer Tochterfirmen in typischen Metropolen wie Frankfurt, New York oder Singapur sitzen, sticht in der Liste Lützen heraus.

Südwestlich von Leipzig haben sich drei Töchter im örtlichen Feuerwehr-Haus eingemietet. Als das "MDR Umschau"-Team zweimal vor Ort ist, scheint jedoch niemand der sieben Mitarbeitenden da zu sein. Daher stellt sich die Frage: Was machen sie dort?

"Halten von Industriebeteiligungen der Bank und Verwaltung von Altersvorsorgeverpflichtungen für ihre Beschäftigten", heißt es in einer Antwort der Deutschen Bank an den MDR.

Aber warum mietet sich die Deutsche Bank in die Dorffeuerwache ein? Natürlich geht's ums Geld!