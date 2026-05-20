8000-Einwohner-Stadt kassiert Millionen – weil Deutsche Bank in Dorf-Feuerwache sitzt
Lützen - Die Stadt Lützen im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) ist überdurchschnittlich wohlhabend – weil die Deutsche Bank über ein cleveres Steuersparmodell Geld hineinpumpt. Fluch und Segen zugleich.
Aufgrund niedrigerer Gewerbesteuern siedeln sich viele Unternehmen gern in kleinen Gemeinden an. Die wiederum freuen sich, mit den Einnahmen die klammen Ortskassen aufzufüllen.
Auch die Deutsche Bank verfolgt ein derartiges und offenbar legales Steuersparmodell. Denn während viele ihrer Tochterfirmen in typischen Metropolen wie Frankfurt, New York oder Singapur sitzen, sticht in der Liste Lützen heraus.
Südwestlich von Leipzig haben sich drei Töchter im örtlichen Feuerwehr-Haus eingemietet. Als das "MDR Umschau"-Team zweimal vor Ort ist, scheint jedoch niemand der sieben Mitarbeitenden da zu sein. Daher stellt sich die Frage: Was machen sie dort?
"Halten von Industriebeteiligungen der Bank und Verwaltung von Altersvorsorgeverpflichtungen für ihre Beschäftigten", heißt es in einer Antwort der Deutschen Bank an den MDR.
Aber warum mietet sich die Deutsche Bank in die Dorffeuerwache ein? Natürlich geht's ums Geld!
MDR Umschau: So spart die Deutsche Bank Millionen an Steuerausgaben
"Die Deutsche Bank in Frankfurt gibt Kapital an eine Tochtergesellschaft in Lützen und die gibt das gleiche Kapital als langfristiges Darlehen an die Muttergesellschaft in Frankfurt zurück", erklärt Sebastian Eichfelder, Professor für Steuerlehre an der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität. Die Tochter stelle der Mutter Zinsen in Rechnung, die die Mutter als Betriebsausgabe absetzen kann, während die Tochter dies als Betriebsannahme versteuert.
Und warum das Ganze? Eichfelder: "Weil der Steuersatz in Lützen kleiner als in Frankfurt ist." Der Gewinn der Tochter wird in Sachsen-Anhalt versteuert, was weniger Ausgaben für den Konzern bedeutet. Ganze neun Milliarden Euro verwalten die Tochterfirmen laut "MDR Umschau" in Lützen. Da kommt einiges an Gewerbesteuern zusammen.
Lützen freut sich zwar über die Einnahmen, durch die einige Projekte umgesetzt werden konnten. Allerdings müssen auch 90 Prozent an Kreis und Land abgegeben werden. Und: Es herrsche Neid, da Lützen so viel mehr Geld habe als andere Kommunen. "Fluch und Segen zugleich", beschreibt es Christine Krößmann (parteilos), stellvertretende Vorsitzende im Lützner Stadtrat, treffend.
Ein legales Vorgehen der Deutschen Bank letztlich – wenn es sich nicht nur um Briefkastenfirmen handelt.
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Titelfoto: Bildmontage: Tag24/Lisa Marie Peisker