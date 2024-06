So werden Touristen im Spanien-Urlaub abgezockt

Andalusien/Gibraltar - Bei "Achtung Abzocke" deckt Peter Giesel (56) die skandalösen Abzock-Methoden in Andalusien und Gibraltar auf.

Peter Giesel (56) deckt Touristenfallen auf. © kabel eins

Als der Reporter über einen einheimischen Fischmarkt in Malaga flaniert, entdeckt er unschlagbar günstige Preise für frischen Meeresfisch. Perfekt also, dass sich in der Markthalle direkt ein kleines Restaurant befindet.

Während Giesel glaubt, dass die Lokale rund um den Markt vermutlich viel höhere Preise verlangen, genießt er hier die spanischen Köstlichkeiten.

Doch kaum hält er die Rechnung in der Hand, trifft ihn der Schlag. Der Kellner berechnet 19 Euro pro Carabinero. Dabei kostet ein halbes Kilo der großen Langusten in den umliegenden Restaurants vergleichsweise gerade einmal 25 Euro! "Wir sind hier insgesamt 154 Euro losgeworden", erklärt der 56-Jährige geschockt und hält den Kassenzettel in die Kamera.

Wie konnte sich der Abzock-Profi so verschätzen? "Alles ist ausgepreist, nur das, was wir hatten, nicht", findet er auf der Menü-Tafel heraus. Eine klassische Touristenfalle für vermeintlich günstigen Marktfisch.

"Das krieg ich auch im Ritz-Carlton", erklärt Giesel wütend, während schon die nächsten Urlauber für den Mittags-Betrug Schlange stehen.