Brutale "Gucci-Gang" macht Ali zum Pflegefall: "Das Letzte, das er mir sagte ..."

Vida Polat (57) kümmert sich nach einem sinnlosen Angriff auf ihren Mann um den nun pflegebedürftigen Ali. Mitte 2023 stirbt er. © RTLZWEI

Schwer gezeichnet liegt Ali Polat in seinem Krankenbett. Die Situation ist das Resultat einer Auseinandersetzung, die sich am 21. Mai 2019 zutrug. An jenem Abend wollte der Rentner die aus Minderjährigen bestehende und in Wuppertal berüchtigte "Gucci-Gang" aus dem Treppenhaus eines Wohngebäudes schmeißen, in dem er mit seiner Frau lebte.

Zwei erst 14-Jährige sollen ihn daraufhin angegriffen, auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Man soll ihm sogar mit gestrecktem Bein gegen den Rücken getreten haben, wodurch er mit dem Kopf gegen die Wand knallte, und anschließend weiter auf ihn eingetreten haben.

"Er hat an der Lippe und aus dem Ohr geblutet, hatte seine Brille in der Hand", erinnert sich seine Frau Vida in der RTLZWEI-Doku "Aggressives Deutschland". "Das Letzte, was er mir sagte: 'Ich habe starke Kopfschmerzen, die haben mir gegen den Kopf geschlagen.'"

Wochenlang liegt Ali mit einer schweren Hirnblutung im Koma, ist danach halbseitig gelähmt, kann weder sprechen noch selbstständig essen. "Dann kam der Tag, an dem ich entscheiden musste, ob er weiterleben oder er von allen Geräten abgeschaltet werden und ich ihn gehen lassen soll", sagt die gelernte Krankenschwester.

"Egal wie, ich habe geglaubt, dass wir das schaffen", erzählt sie, während sie die Hand ihres Mannes streichelt.