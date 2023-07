13-jähriger Julian stirbt bei Unfall: Findet "Aktenzeichen XY" endlich seinen Totraser?

Zweibrücken - Gibt es endlich Gerechtigkeit? Zweimal war dieser Fall bereits Thema in der ZDF-Kriminalsendung "Aktenzeichen XY…ungelöst" . Nun soll endlich der Unfallfahrer gefunden werden, der den 13-jährigen Julian auf dem Gewissen hat.

Der verstorbene 13-Jährige war mit seinem Vater auf diesem Motorrad unterwegs, als sie mit einem Auto kollidierten. © Polizeidirektion Pirmasens

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass sich der grausame Unfall auf der A8 bei Zweibrücken ereignete, bei dem der 13 Jahre alte Julian sein Leben verlor.



Mit seinem Vater ist der Junge am 1. Juli 2018 auf dessen Motorrad unterwegs - eigentlich sollte es ein schöner Vater-Sohn-Ausflug werden, doch der Tag endete in einer grausamen Tragödie!

Kurz hinter der Autobahnauffahrt Zweibrücken-Ernstweiler werden die beiden auf der Überholspur plötzlich von einem heran rauschenden Autofahrer über den Haufen gefahren. Julians Vater verliert in der Folge die Kontrolle über das Motorrad und das Bike des damals 37-Jährigen kracht in die Mittelleitplanke, schleudert anschließend zurück auf die Fahrbahn und gerät in Flammen.

Der 13-Jährige verstirbt unmittelbar, sein Vater erleidet schwere Verletzungen und überlebt.