Aktenzeichen XY: Festnahme nach Gewalttat am Wiener Platz!

Köln - Nachdem ein junger Mann (19) in Köln angeschossen wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Kurz darauf war der Fall auch Thema in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst ".

Der 23-Jährige mutmaßliche Schütze wurde am Mittwoch von der Polizei in Köln festgenommen. Zuvor hatte eine Mordkommission mehrere Monate nach dem Verdächtigen gefahndet. © Polizei Köln

Wie die Polizei berichtete, war der Verdächtige nur wenige Stunden vor der TV-Ausstrahlung im ZDF in Gewahrsam genommen worden.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um den per Öffentlichkeitsfahndung gesuchten 23-Jährigen handeln. Dieser war einem Streifenteam am Mittwoch gegen 14.30 Uhr aufgefallen, nachdem sie ein verdächtiges Auto auf der Hirtsieferstraße überprüft hatten. Eine Überprüfung der Personalien brachte dann die Bestätigung, dass es sich dabei um den gesuchten Mann handelte.

Der in Köln wohnhafte 23-Jährige ist dringend tatverdächtig, am 14. Februar auf dem Wiener Platz einen 19-Jährigen durch einen Schuss verletzt zu haben. Glücklicherweise wurde der junge Mann dabei nur leicht verletzt, da es sich lediglich um einen Streifschuss handelte. Nach dem Schützen wurde anschließend unter Hochdruck gefahndet, bis am Mittwoch der entscheidende Zugriff erfolgte.

Mittlerweile wurde der 23-jährige Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Der Fall gilt also, vorbehaltlich es handelt sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den Täter, als gelöst.

Die Polizei Köln bittet zu der Tat am 14. Februar jedoch weiterhin um Zeugen, denn der mutmaßliche Täter war bei dem Angriff nicht allein.