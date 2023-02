Junge Frau brutal in Bordell umgebracht: "Aktenzeichen XY"-Spezial sucht nach dem Mörder!

Maria Margarida Ribeiro Marinho-Goncalves (l.) wurde in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1994 umgebracht. Möglicherweise ist der Mann auf dem rechten Bild der Täter. © Kriminalpolizei Trier

Die Portugiesin kam 1992 nach Trier, um sich dort ihr Geld als Prostituierte zu verdienen. Nur kurze Zeit nach ihrer Ankunft begann Maria ihren Job im Bordell Eros-Center in der rheinland-pfälzischen Großstadt.



Zwei Jahre darauf, in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1994, begab sich Maria Ribeiro Marinho-Goncalves wie üblich zu ihrem Arbeitsplatz in Trier-West. Doch in dieser Nacht sollten sich dramatische wie tragische Szenen vor Ort abspielen.

Gegen 5.30 Uhr morgens wurde Maria noch von einer anderen Prostituierten lebend gesehen. Anschließend traf sich die junge Frau vor Ort nachweislich noch mit mindestens einem Freier.

Gegen 7 Uhr in der Früh dann der schreckliche Fund. Eine weitere Arbeitskollegin entdeckte Maria tot in ihrem Zimmer des Eros-Centers.

Todesursache war nach dem damaligen Ergebnis der Obduktion massive Gewalt gegen den Kopf und den Hals des Opfers.