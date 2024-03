Aktenzeichen XY: Stricher wird bei Sexdate zum Beinahe-Killer

Köln - Dass schwere Straftaten auch Jahrzehnte später noch aufgeklärt werden, ist selten, aber nicht ausgeschlossen. Auf einen Erfolg nach fast 38 Jahren hofft auch die Kölner Kripo, die seit 1986 in einem versuchten Raubmord in der Schwulenszene ermittelt.

Phantombild des Täters von 1986, der sich als "Hansi" vorstellte. © Kripo Köln

Der Fall wurde am Mittwoch in der 600. Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" vorgestellt.

Am 13. Juni 1986 wird dem wegen verschiedener Delikte zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilten "Heidi" von der JVA Attendorn ein kurzzeitiger Hafturlaub gewährt. Nachdem er seine Reisetasche in einem Schließfach des Kölner Hauptbahnhofs verstaut, verschwindet er in die schwule Nachtszene.

Unter anderem sucht er eine Travestie-Bar im damaligen Hotel Timp am Heumarkt auf, in der es zur Begegnung mit einem jungen Mann kommt, der sein Geld im gesamten Bundesgebiet als Bahnhofs-Stricher verdient.

"Hansi", wie sich der spätere Täter nennt, geht mit dem Geschädigten irgendwann in der Nacht zum 14. Juni 1986 - die genaue Uhrzeit ist unbekannt - zu einer leer stehenden Baustelle in der Ehrenstraße, wo es zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr kommt. Im Anschluss, so vermutet die Polizei, verlangt "Hansi" für seine Dienstleistungen Geld vom Opfer, der ihm dies offenbar nicht gibt.