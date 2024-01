"Aktenzeichen XY... Ungelöst" mit brutalem Mord aus Berlin: Wird Täter nach mehr als 33 Jahren gefasst?

Im weiteren Verlauf habe der Täter die Tatwaffe in der Küche abgewaschen, da am Beckenrand Blutspritzer gefunden wurden.

Als er von Frau Dörrier in der Küche angesprochen wurde, habe er mit einem massiven Gegenstand mindestens zweimal auf ihren Kopf eingeschlagen, wodurch die 77-Jährige zunächst bewusstlos war. Nach einer Weile habe sie Geräusche von sich gegeben, weshalb der Täter ihr einen Putzlappen in den Mund gestopft habe. Daran sei die Seniorin laut Obduktionsbericht erstickt.

Gewöhnlich verbrachte die damals 77-Jährige die Nächte in ihrem Schlafzimmer in der ersten Etage. Doch an diesem Abend entschied sie sich, im Wohnzimmer zu schlafen.

Die Nacht vom 19. zum 20. August wurde Frau Dörrier zum Verhängnis. Die gut situierte Seniorin lebte allein in einem großen Haus im Otternweg 7 in Frohnau.

Das Kuriose an dem Fall ist zudem, dass der Täter zwar etwas Schmuck entwendet hat, unter anderem eine wertvolle Brosche aus Gelbgold, jedoch hat er nicht übersehbares Bargeld in Höhe von 14.000 D-Mark und weiteren Schmuck dagelassen.

Eine solche Brosche aus Gelbgold, mit Brillanten und Perlen besetzt und einer Biberperle, wurde entwendet. © Polizei Berlin

Gegen 2.05 Uhr haben mehrere Anwohner Schreie gehört, unter anderem ein Nachbar von schräg gegenüber, der für Notfälle einen Schlüssel hat. Einen Tag später war Ella mit ihrer Freundin zu einer Dampferfahrt verabredet, da sie sich nicht gemeldet hat, wurde die Polizei alarmiert, die die tote Frau zusammen mit dem Nachbarn brutal zugerichtet vorfand.



Der Zeuge habe in der Tatnacht zwei Männer auf Fahrrädern davonfahren sehen.

Zudem hat eine Zeugin ausgesagt, dass ein halbes Jahr zuvor ein fremder Mann kurzzeitig im Garten ausgeholfen hat. Er habe Frau Dörrier angefasst und wollte mit ihr intim werden. Die Seniorin habe ihn hinausgeschmissen. Zu diesem Mann erhoffen sich die Ermittler Hinweise, da er bislang ebenfalls ein Unbekannter ist.

Weitere relevante Zeugen könnten fünf Verwandte aus Wriezen (Brandenburg) sein, die vor Jahren bei der Seniorin übernachtet haben sollen.

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911911 oder per E-Mail an lka11-se-hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.