Bewaffneter Supermarkt-Überfall: "Aktenzeichen XY" und Fotos sollen zu flüchtigen Tätern führen!

Kilianstädten (Schöneck) - Fast zwei Jahre nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt im osthessischen Kilianstädten kurz vor Heiligabend 2022 setzt die Polizei nun auf die Hilfe der Öffentlichkeit, um die Täter endlich zu fassen. Der Fall wird dafür unter anderem in der ZDF-Kriminalsendung " Aktenzeichen XY… Ungelöst " ausgestrahlt.

In der osthessischen Gemeinde Schöneck (Ortsteil Kilianstädten) überfielen diese beiden bislang unbekannten Männer im Dezember 2022 auf skrupellose Weise einen Supermarkt. © Montage: Polizeipräsidium Südosthessen, Matthias Balk/dpa

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen hervorgeht, erhoffe man sich mittels Aufnahmen einer Überwachungskamera neue Hinweise, die möglicherweise zur Identifizierung des nach wie vor unbekannten Räuber-Duos führen könnten.



Der Fall wird hierfür zudem am 2. Oktober bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF ausgestrahlt. In diesem Rahmen wird Kriminaloberkommissar Dennis Blachnik den Fall an besagtem Mittwoch (20.15 Uhr) noch einmal detailliert vorstellen.

Die Tat selbst spielte sich am 23. Dezember 2022 ab, als zwei maskierte Männer kurz vor Ladenschluss in einen Supermarkt in der Uferstraße eindrangen.

Sie bedrohten zwei weibliche Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse und einem Tresor. Mit mehreren tausend Euro flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Trotz intensiver Ermittlungen blieb die Suche nach den Männern bis heute erfolglos.