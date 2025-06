"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Überfall auf Juwelier stellt Ermittler vor Rätsel

Fürth - Um einen Überfall auf einen Juwelier in Fürth endlich aufklären zu können, stellen die Ermittler den Fall jetzt in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " vor.

Dazu werden neben Aufzeichnungen der Täter aus den Überwachungskameras auch Bilder weiterer Beweismittel sowie des entwendeten Schmucks gezeigt, erklärte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag.

Da die Täter bis heute nicht geschnappt sind, hoffen die Ermittler, mit der Vorstellung des Falls an neue Hinweise zu kommen.

Sie bedrohte eine Mitarbeiterin und forderten die Herausgabe von Schmuck. Anschließend zerstörten sie mehrere Vitrinen und nahmen diverse Schmuckstücke an sich. Schließlich flohen die Täter auf einem E-Scooter und danach mutmaßlich zu Fuß.

Zwei bewaffnete Männer hatten das Geschäft in der Königstraße kurz vor Weihnachten 2023 betreten.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" läuft am Mittwoch, um 20.15 Uhr im ZDF. Die Folge kann am Tag der Ausstrahlung ab 22 Uhr in der Mediathek gestreamt werden.