Schwere Brandstiftung bei "Aktenzeichen XY": Belohnung für Hinweise zu Tätern

Bad Endorf - Ein Brand in einem oberbayerischen Café mit Millionenschaden wird in der ZDF-Fernsehsendung " Aktenzeichen XY … ungelöst " vorgestellt.

Eine schwarz-weiße Aufnahme zeigt einen Tatverdächtigen bei der Brandlegung in Bad Endorf. © Bildmontage: Polizeipräsidium Oberbayern Süd, Friso Gentsch/dpa

Am späten Abend des 3. April 2023 brach in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Bad Endorf ein Feuer aus.

Staatsanwaltschaft und die Kripo Rosenheim ermitteln seitdem wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung.

Mit der Vorstellung des Falls in der ZDF-Sendung hofft man auf neue Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern, teilte die Polizei am Freitag mit.

Durch den Brand im April 2023 entstand ein Sachschaden von 1,5 Millionen Euro. Ein Bewohner des Hauses wurde leicht verletzt. Brandfahnder stellten später fest, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Zeugen hatten beobachtet, dass zwei Personen durch zertrümmerte Scheiben ins Haus gingen. Bei ihnen soll es sich um die mutmaßlichen Täter handeln. Verschwommene Fotos zeigen die vermummten Täter bei der Brandlegung und ihrer Flucht.