Kosta wurde der Schädel zertrümmert: Schüler schützen die Täter bis heute

Hagen - Immer wieder jagen Jugendliche Kosta A. Angst ein. Nach mehreren Einbrüchen folgen brutale Szenen, als dem damals 80-Jährigen mit einem Baseballschläger der Schädel zertrümmert wird. An den Spätfolgen stirbt der Grieche. Die Täter sind bis heute auf freiem Fuß. " Aktenzeichen XY " will helfen.

Nachgestelltes XY-Szenenfoto: Kosta A. wird von brutalen Schlägern heimgesucht. © ZDF

Die grausamen Szenen nehmen vermutlich ab dem 21. Dezember 2022 richtig Fahrt auf. An jenem Mittwochabend stehen - so erinnert sich der Rentner - zwei Jugendliche vor seiner Tür, treten so lange auf sie ein, bis sie bricht.

Zehn Tage später, 31. Dezember 2022. Am Silvestertag spricht er noch mit befreundeten Nachbarn, die ihm Einkäufe vorbeibringen, wünscht ihnen einen guten Rutsch.

Am Abend - wohl zwischen 18 und 19.15 Uhr - gelangen zwei unbekannte Männer in seine Wohnung, möglicherweise durch ein geöffnetes Fenster in seiner Erdgeschosswohnung am Hagener Bodelschwinghplatz.

Mit einem Baseballschläger kloppen sie mutmaßlich mindestens zweimal auf den Kopf des Griechen ein, was zu Platzwunden und gar einem Schädelbruch führt.