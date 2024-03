27.03.2024 05:45 745 Brutaler Überfall bei "Aktenzeichen XY": Wer erkennt diesen Mann?

Ein ungelöster Raubüberfall auf eine Rentnerin in Flensburg ist am heutigen Mittwoch (27. März) Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst".

Flensburg/Köln - Ein bislang ungelöster Raubüberfall auf eine Rentnerin in Flensburg (Schleswig-Holstein) ist am heutigen Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst". Die nachgestellte Szene in dem Beitrag von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" soll verdeutlichen, wie sich der Angriff damals abgespielt hat. © ZDF/Saskia Pavek Der Vorfall ereignete sich bereits vor mehr als zwei Jahren am 4. November 2021. Doch noch immer tappt die Polizei bei der Suche nach dem Täter im Dunkeln. Zum Fall: Eine damals 77 Jahre alte Frau hatte in der Johannisstraße in Flensburg die Haustür geöffnet, nachdem es gegen 21.50 Uhr bei ihr geklingelt hatte. "Unvermittelt schlug ihr ein unbekannter Mann mit der Faust ins Gesicht und drängte sie in den Hausflur, wo der Täter weiter auf die Frau einwirkte", heißt es im Bericht der Polizei. Die Frau wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Aktenzeichen XY ungelöst RAF-Terroristen mit sechsstelliger Belohnung gesucht: Viele Hinweise bei "Aktenzeichen XY" Erst als eine Nachbarin auf das Geschehen aufmerksam wurde und die Polizei alarmierte, habe der unbekannte Mann die Flucht ergriffen. Doch vorher sei er noch ein- oder zweimal in das Haus des Opfers gelaufen. Die Hintergründe des Überfalls blieben völlig unklar. Mit einem Phantombild suchten die Ermittler anschließend nach dem etwa 20 Jahre alten Mann, der außerdem wie folgt beschrieben wird: circa 1,75 bis 1,80 Meter groß

dunkle Augen

dunklerer Teint

dunkle, kurze Haare

schlanke und sportliche Statur

gepflegtes Erscheinungsbild Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Flensburg waren erfolglos. Ein Beitrag in der 600. Livesendung zu "Aktenzeichen XY... Ungelöst" soll nun aber endlich die entscheidenden Hinweise bringen. Wer ist der unbekannte Täter? Die Polizei hat ein Phantombild des Täters erstellen lassen. Wer kennt den Mann? © Polizei Flensburg Im Studio wird außerdem eine Mitarbeiterin der Polizei Flensburg die aktuellen Erkenntnisse zu dem Fall vorstellen. Auch das Phantombild des Täters soll dann noch mal gezeigt werden. Hinweise werden nach wie vor unter der Telefonnummer 0461/484-5566 entgegengenommen. Ausgestrahlt wird die Sendung am Mittwoch (27. März) um 20.15 Uhr im ZDF. Anschließend bleibt sie in der ZDF-Mediathek abrufbar.



