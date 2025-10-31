Fall bei "Aktenzeichen XY": So betrogen Schockanrufer Opfer um Millionen Euro

Frankfurt m Main - Mit Schockanrufen gelangen Betrüger immer wieder an hohe Geldbeträge – ein Fall aus Frankfurt wird nun Thema bei der ZDF-Fernsehsendung " Aktenzeichen XY … ungelöst " am kommenden Mittwochabend (5. November).

Am kommenden Mittwoch (5. November) führt Rudi Cerne (67) wieder durch "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Auch ein Fall aus Frankfurt wird Thema sein. © Nadine Rupp/ZDF

Gezeigt werden soll der Ablauf einer Tat, die länger als

drei Stunden dauerte. Die Ermittler erhoffen sich mithilfe der TV-Sendung Hinweise auf die Stimmen der Anrufer.

Bei dem Schockanruf übernahmen die Täter verschiedene Rollen: Einer gab sich als Sohn aus, ein anderer als Kriminalbeamter oder Notruf-Mitarbeiter. Eine weitere Komplizin gab vor, Staatsanwältin zu sein.

Die Täter nutzten in diesem Fall, wie bei solchen Taten üblich, juristische Begriffe, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen und ihre Opfer einzuschüchtern. Sie erzeugten psychischen Druck so bei ihren Opfern.

Die Schockanrufer agierten in international tätigen Gruppen – häufig aus Polen. Viele haben längere Zeit in Deutschland gelebt oder sind hier aufgewachsen.

Zum Zeugenkreis können unter anderem ehemalige Nachbarn, Arbeitskollegen oder flüchtige Bekannte zählen. Auch mögliche Spitznamen der Anrufer könnten zu einer potenziellen Identifizierung führen.