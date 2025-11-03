Seit acht Jahren vermisst und vermutlich tot: Fall von Ex-Rocker-Boss bei "Aktenzeichen XY"

Oldenburg - Seit mittlerweile acht Jahren wird der ehemalige Rocker-Boss Rezan Cakici vermisst. Der damals 29-Jährige verschwand im Jahr 2017 spurlos. Trotz umfangreicher Ermittlungen und zahlreicher Hinweise ist der Fall bis heute ungeklärt. Die Behörden gehen davon aus, dass Cakici Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Ein Leichnam wurde bislang jedoch nicht gefunden. Nun wird der Cold Case in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " neu aufgerollt.

Das letzte Bild von Rezan Cakici (damals 29) in einer Oldenburger Bankfiliale. 2023 suchte die Polizei gesondert nach der auffälligen Goldkette des zweifachen Vaters. © Polizeiinspektion Oldenburg

"Nach jetzigem Stand wird davon ausgegangen, dass Rezan Cakici Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist", so ein Sprecher der Polizei Oldenburg am Montag.

Im Laufe der Jahre seien die Behörden unzähligen Spuren und Hinweisen nachgegangen. 2023 waren die Ermittlungen nochmal neu aufgenommen worden – bislang jedoch ohne Erfolg.

Rezan Cakici war als ehemaliger Boss einer Untergruppe der Bielefelder "Hells Angels" kein Unbekannter. Der zweifache Vater soll über enge Kontakte ins kriminelle Milieu verfügt haben und war mehrfach vorbestraft.

Nach einem Zerwürfnis im Jahr 2014 hatte er sich offenbar von der Rockergruppe gelöst. Ein damals auf Facebook veröffentlichtes Video legte den Schluss nah, dass Cakicis kurdische Herkunft für Probleme innerhalb der Gruppe sorgte.

Die letzte bekannte Aufnahme von Cakici stammt vom 3. Juli 2017 aus einer Überwachungskamera in einer Bankfiliale in Oldenburg.

Später an dem Abend soll er die Shisha-Bar "Smokingzz" besucht und dort all seine persönlichen Gegenstände – unter anderem Handy und Portmonee – zurückgelassen haben. Angeblich mit der Ankündigung, in zwei Stunden wieder da sein zu wollen. Er kehrte nie wieder zurück.