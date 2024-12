Fast 35 Jahre nach mysteriösem Leichenfund: Kann "Aktenzeichen XY" helfen?

Bei der ZDF-Kriminalsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", moderiert von Rudi Cerne (66), wird am 11. Dezember ein 35 Jahre altes Tötungsdelikt aus dem hessischen Lahn-Dill-Kreis thematisiert. © Sina Schuldt/dpa

Gut 35 Jahre nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt und einem Leichenfund im Lahn-Dill-Kreis erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Fall werde am kommenden Mittwoch (11. Dezember) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im Rahmen der internationalen Polizei-Kampagne "Identify me" (Deutsch: Identifiziere mich) thematisiert, teilten Polizei und ZDF mit.

Spaziergänger hatten den Leichnam der Frau am 8. Februar 1989 in einem stillgelegten Steinbruch an der Landesstraße 3055 zwischen den Ortschaften Schöffengrund-Oberwetz und Waldsolms-Griedelbach gefunden.

Unter Ästen und Abfall sei der Körper bereits zum Teil verwest gewesen, erklärte die Polizei. Die Liegezeit des Leichnams sei anhand einer Obduktion auf zwei bis sechs Wochen eingegrenzt worden, sodass die Tote zwischen Dezember 1988 und Januar 1989 in dem Steinbruch abgelegt worden sein dürfte.