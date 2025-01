150 Straftaten! Dieser Sachse betrügt sich seit 15 Jahren durch Deutschland

Plauen - Knapp 150 Straftaten in 15 Jahren soll Ronald Punke (34) begangen haben. Immer wieder erschleicht er sich das Vertrauen von Mitmenschen, um diese dann finanziell wie materiell auszunehmen. Jetzt hat ein Millionen-Publikum bei " Aktenzeichen XY " Fotos des Betrügers zu Gesicht bekommen.

Nach Ronald Punke (34) wird gefahndet. © Kripo Braunschweig

"Er ist über 1,90 groß, eloquent und kommt bei Menschen - vor allem bei Frauen - offenbar hervorragend an", startet XY-Moderator Rudi Cerne (66) am Mittwochabend in den Fahndungsfall. "Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft ist er ein Betrüger durch und durch."

Schon seit mehr als 15 Jahren soll der gebürtige Plauener Menschen um den Finger wickeln, sich bei ihnen einnisten und dann wieder verschwinden. Ohne zu bezahlen oder mit Bargeld oder Handys aus dem Besitz seiner Opfer.

Ein in der ZDF-Sendung gezeigtes Überwachungsvideo soll Punke beim Plausch in einem Café nahe Stuttgart zeigen. Als der Inhaber kurz nicht an der Theke ist, schnappt sich der Sachse das prall gefüllte Portemonnaie mit rund 2000 Euro Bargeld und verschwindet.

Satte 149 Straftaten sollen laut Staatsanwaltschaft Braunschweig auf das Konto des 34-Jährigen gehen - mindestens! Die Tatorte liegen quer in Deutschland verteilt und auch auf Mallorca soll er sein Unwesen getrieben haben.