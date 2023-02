Neues Tatvideo und "Aktenzeichen XY": Durchbruch bei spektakulärem Juwelenraub?

Idar-Oberstein - Am Mittwochabend wurde der Überfall auf eine Werttransportfirma im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY … ungelöst " neu aufgerollt. Mittlerweile sind 13 Anrufe von Hinweisgebern hinsichtlich der Tat bei der Kripo Trier eingegangen.

Für den Einbruch und das Verladen der Diebesbeute benötigten die Täter nur wenige Minuten. © Polizei Rheinland-Pfalz

Bereits am 7. Dezember 2022 ereignete sich in der Niederlassung einer Werttransport-Firma in der Tiefensteiner Straße der spektakuläre Raub, bei dem mehrere teure Schmuckstücke gestohlen wurden.

Damals wurde berichtet, dass die Polizei von mindestens drei involvierten Tätern ausgehe. In einem weißen Transporter seien die Kriminellen zur Rückseite des Gebäudes in der Straße Mühlscheid gelangt.

Dort zerstörten sie zunächst die an der Außenseite angebrachten Überwachungskameras und verschafften sich dann unter Anwendung von Gewalt Zutritt zum Firmengebäude, wo sie mehrere speziell gesicherte Transportkisten aus Metall stahlen. In jenen Kisten lagerten zu diesem Zeitpunkt Goldbarren sowie mit Juwelen besetzter Schmuck im Wert von über einer Million Euro, der zum Weitertransport bereitgestellt war.

Auffällig war bei der Tat die Professionalität und die Schnelligkeit, mit der die Diebesbande vorging. Insgesamt dauerte es von Einbruch bis zum Verladen der Beute nur wenige Minuten.

Der Alarm des Sicherheitssystems sei zwar ausgelöst worden, beim Eintreffen der Polizei seien die Kriminellen allerdings wegen ihres geübten Vorgehens über alle Berge gewesen.