Sechsmal dieselbe Wohnung: Kann "Aktenzeichen XY" mysteriöse Einbruchsserie aufklären?

Frankfurt am Main - Eine jahrelange Einbruchsserie sorgt in Frankfurt weiterhin für Aufsehen. Nun soll die Veröffentlichung des Falles im Rahmen der ZDF-Kriminalsendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" zur Klärung beitragen.

Bei zwei Wohnungseinbrüchen im April 2021 sowie im Juli 2021 konnten mittels Kameras in der Wohnung und am Haus Bilder der Kriminellen aufgezeichnet werden, die nun der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die bislang unbekannten Täter, von denen mittlerweile allerdings Foto-Aufnahmen vorliegen, konnten so unter anderem hohe Bargeldsummen von insgesamt über 250.000 Euro sowie mehrere Langwaffen erbeuten.

Demzufolge sei der Geschädigte ein Frankfurter Gastronom. Auch sein Auto wurde in besagtem Zeitraum mehrmals geknackt und ausgeraubt.

Das Kuriose an dieser Geschichte ist aber eine andere Tatsache, denn bei dem Fall wurde gleich sechsmal in ein und dieselbe Wohnung im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen eingebrochen.

Im Juli 2021 wurde ein weiterer Täter am Tatort im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen videografisch festgehalten. © Kriminalpolizei Frankfurt

Die Beamten gehen aufgrund ihrer Ermittlungen außerdem davon aus, dass es weitere Mittäter gibt.

Am Mittwoch (20.15 Uhr/ZDF oder in der ZDF-Mediathek) werden die mysteriösen Einbrüche von Frankfurt jetzt also von "Aktenzeichen XY … ungelöst" unter der Moderation von Rudi Cerne (64) gezeigt.

Man erhofft sich daraus neue Erkenntnisse und gegebenenfalls Zeugenhinweise, die zu den Tätern führen.

Hierfür hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro ausgelobt.

Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen können darüber hinaus schon vor der Sendungsausstrahlung bei der Frankfurter Kriminalpolizei gemeldet werden.

Möglich ist dies unter der Rufnummer 06975552199 oder über die Homepage der sogenannten Onlinewache.