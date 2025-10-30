Seniorin überlebt Kofferraum-Entführung: Wird "Aktenzeichen XY"-Aufruf Täter überführen?

Tübingen/Reutlingen - Am Ostersamstag wurde eine 68-jährige Frau mitten am Tag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Tübingen überfallen und verschleppt. Die Seniorin überlebt, der Täter entkommt jedoch und ist bis heute unbekannt.

Die ZDF-Sendung am Mittwoch soll neue Hinweise erbringen. © Matthias Balk/dpa

Das ZDF rollt den ungeklärten Fall in "Aktenzeichen XY… Ungelöst" am kommenden Mittwoch (5. November) um 20.15 Uhr neu auf. Ermittler hoffen, dass Zuschauerhinweise den entscheidenden Durchbruch bringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Unbekannte am 19. April 2025 gegen 12.40 Uhr in den abgestellten schwarzen Audi A6 Avant der Frau. Er setzte sich auf den Beifahrersitz, bedrohte die 68-Jährige mit einem Messer, schlug sie, fesselte sie und drückte sie auf die Rückbank.

Anschließend fuhr er mit dem Wagen vom Parkplatz. An einem abgelegenen Ort ohne Wohnbebauung verfrachtete er das Opfer in den Kofferraum und setzte die Fahrt fort.

Gegen 14 Uhr hielt der Täter in Tübingen nahe eines Geldinstituts in der Heinlenstraße und ließ das Auto dort zurück. Der Frau gelang es, ihre Fesseln zu lösen und sich aus dem Kofferraum zu befreien.

Passanten bemerkten die verstörte 68-Jährige und riefen Polizei und Rettungsdienst; sie wurde ambulant im Krankenhaus versorgt. Der Täter verschwand unerkannt und konnte mehrere erbeutete Bankkarten an sich bringen.