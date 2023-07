Taxifahrerin ruft nach Messerattacke mit letzter Kraft um Hilfe: Jetzt ist der Fall bei "Aktenzeichen XY"

ZDF-Moderator Rudi Cerne stellt den "Cold Case" aus Leverkusen am Mittwochabend (26. Juli, 20.15 Uhr, ZDF) gemeinsam mit der Kölner Polizei vor. © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schilderte, hatte sich der brutale Überfall auf die Frau vor über 30 Jahren - am Karnevalsfreitag, den 8. Februar 1991 - ereignet.



Der Täter war damals gegen 20.30 Uhr am Taxistand am Friedrich-Ebert-Platz in den Wagen des Opfers gestiegen und hatte sich den Erkenntnissen der Ermittler zufolge von Leverkusen-Wiesdorf bis zum Nittumer Weg in Schlebusch fahren lassen, "wo sich damals wie heute" die Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 4 befindet, erklärten die Beamten.

Als das Taxi jedoch wenig später das Ziel erreichte, griff der Fahrgast plötzlich zu einem Messer, bedrohte die Frau und verlangte gleichzeitig die Herausgabe der Tageseinnahmen.

Anschließend soll der Mann mehrfach auf die 41-Jährige eingestochen haben, ehe er sich samt seiner Beute vom Tatort entfernte. Die Taxifahrerin blieb derweil lebensgefährlich verletzt zurück und schaffte es mit letzter Kraft, über Funk einen Notruf abzusetzen.