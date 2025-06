Tramperin mit ulkigem Hut brutal ermordet: Gibt eine mysteriöse Postkarte neue Hinweise?

Gifhorn - Neue Hinweise in gruseligem Cold Case! Vor etwa 35 Jahren wurde die damals 26-jährige Ulrike Hermann brutal ermordet. Wer sie getötet hat, ist bis heute unklar. In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wurde am Mittwoch ein mysteriöses neues Indiz vorgestellt.