Unter Weinregal einbetoniert: Ahnungslose Kinder leben jahrelang mit toter Mutter

Königswinter - Die Fassade einer gutbürgerlichen Familie aus Königswinter in NRW bröckelt. Auch aufgrund finanzieller Probleme werden die Risse so tief, dass die Mutter 2008 verschwindet. Der Vater gaukelt jahrelang ein freiwilliges Untertauchen seiner Frau vor. Bis ihre Leiche im Keller des Hauses freigelegt wird.

ZDF-Moderator Sven Voss (l.) geht den Fall mit Ermittler Franz Wirges durch. © ZDF/Saskia Pavek

Mit ihren beiden Kindern leben Sigrid (†40) und Gerd P. (46) in einem Reihenhaus im Ortsteil Ittenbach (Rhein-Sieg-Kreis). Der vierköpfige Haushalt hat immer wieder Geldsorgen, die regelmäßig zu heftigen Streitigkeiten führen. All das wird in der neuen ZDF-Folge "XY gelöst" am Mittwoch nachgestellt.

Der Zwist überträgt sich auch auf die beiden Kinder: Ihr Sohn kommt immer wieder zu spät und alkoholisiert nach Hause. Einem Bekannten berichtet die 40-Jährige, dass sie ohne den Nachwuchs längst ein neues Leben angefangen hätte.

Vielen Tiefen folgen ab und an kleine Hochs, die den zerrütteten Familienfrieden aber nicht wiederherstellen können.

Hinzu kommen noch schlimmere Schwierigkeiten, in die die Gastronomie-Angestellten Anfang 2008 durch die Pleite ihres Arbeitgebers geraten.