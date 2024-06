Blutiger Ehrenmord: Hanaa (†35) sollte "wie ein Esel abgeschlachtet" werden

Wuppertal/Solingen - Weil sie nicht mehr unterdrückt und bevormundet leben will, entscheidet sich Hanaa S. (†35), ein neues Leben zu beginnen. Ihr Ehemann und dessen Sippe müssen dies nach ihrer Ideologie verhindern, um die Familienehre wiederherzustellen. Am Ende gibt es eine Leiche und vier verurteilte Männer.

Nachgestelltes Szenenfoto: Bereits in einem Frauenhaus wollten der Ehemann und seine Familie Hanaa S. und ihre Tochter entführen. © ZDF/Saskia Pavek

Hanaa wird mit 16 Jahren zwangsverheiratet, bekommt sechs Kinder. Und: "Sie kommt aus einer jesidischen Patriarchengesellschaft", weiß Prof. Dr. Dr. Jan Ilhan Kizilhan.

"Dort spielt das Individuum keine Rolle - es existiert, um dem Kollektiv zu dienen. Gerade als Frau hat man weniger Rechte in einer Männergesellschaft. Hier geht es um Akzeptanz und Wertenormen, die man einhalten muss", so der psychologische Sachverständige in der ZDF-Sendung "XY gelöst".

Im April 2015 verlässt sie ihren Mann, zieht in eine eigene Wohnung nach Solingen, wo sie mit ihrem neuen muslimischen Partner zusammenleben will. Eine derartige Beziehung wird unter Jesiden nicht akzeptiert. Das ist Hanaa egal. Sie will selbstbestimmt und frei leben. Das Hochzeitsgold hat sie wohl mitgenommen.



"Sie war an einem Punkt, wo sie sehr, sehr zufrieden war, wieder ein neues Leben aufzubauen. Dieses gedemütigt, beschimpft, geschlagen werden vom Ehemann und den eigenen Kindern wollte sie nicht mehr", sagt Freundin Sabrina S.

Am 21. April 2015 verabredet sie sich in ihrer alten Wohnung mit einer vermeintlichen Interessentin, der sie Möbel verkaufen will. Doch diese ist nur ein Lockvogel für die Familie ihres Mannes.