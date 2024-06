Alles krumm und schief: Sächsisches Baumhaus-Hotel besticht mit Unikaten

Leipzig/Görlitz - In einer ostdeutschen Stadt, direkt an der polnischen Grenze, werden sprichwörtlich Kindheitsträume wahr. Denn hoch in den Baumwipfeln von Görlitz wurde ein Hotelkomplex der besonderen Art erbaut. Der MDR-Moderator Alex Huth erkundet das Baumhaus-Hotel in "#hinreisend: Urlaub vor der Haustür".