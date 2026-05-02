02.05.2026 08:31 Alles was zählt: Richards (†) letzte Worte, bevor er uns alle verlässt

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Es wird Abschied genommen von Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich), der 20 Jahre lang Bestandteil der RTL-Soap war.

Von Nico Zeißler

Essen - Rührende letzte Tage für Richard Steinkamp mit seiner Simone. Bei "Alles was zählt" wird in der kommenden Woche Abschied genommen von einem Hauptdarsteller, der 20 Jahre lang Bestandteil der RTL-Soap war. ACHTUNG, SPOILER!

Vanessa möchte nicht wahrhaben, dass ihr Papa sterben möchte. © RTL Als Zeichen seiner Liebe will Richard (gespielt von Silvan-Pierre Leirich, 65) sein "Mönchen" noch einmal heiraten, bevor er selbstbestimmt in der Schweiz sterben möchte. "Du musst mit den Kindern sprechen. Sie müssen die Chance bekommen, sich von dir zu verabschieden", fordert seine Partnerin der ersten AWZ-Stunde ihn auf. Vanessa (Julia Augustin, 38) ist das einzige Kind, das bis kurz vor seinem Tod Kontakt mit Richard hat. Denn wegen einer Mittelohrentzündung kann sich die auf Mallorca lebende Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 44) nicht persönlich verabschieden. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Super-GAU für Mika! Damit hat der Millionen-Schwindler nicht gerechnet Vanessa redet ihrem Vater ins Gewissen: "Du gibst einfach auf? Nein, nein! Du kannst noch viel länger leben, wenn du dir dieses verschissene Schweineherz einsetzen lässt." Dass ihre Mama Simone (Tatjana Clasing, 62) Richards Wunsch akzeptiert hat, empört Vanessa: "Du unterstützt ihn in seinen Selbstmordplänen? Er wird weiterleben wollen - dafür werde ich sorgen!"

Richard und Simone unternehmen eine Spritztour. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Richard Steinkamp stirbt per Knopfdruck in der Schweiz

Simone liegt in Richards Arm, als er für immer einschläft. © RTL Ganz unkonventionell heiraten Simone und Richard in einem griechischen Restaurant auf dem Weg in die Schweiz, während ihr Oldtimer gerade eine Panne hat und repariert wird. "Mit diesem Gefühl, dass ich jetzt habe, möchte ich gehen", fühlt sich Richard bereit, von der Welt zu schreiten. Im Bett neben Simone liegend sagt er ein letztes Mal "Ich liebe dich", drückt einen Knopf, der das hoch dosierte Narkosemittel in seine Blutbahn leitet und schließt für immer seine Augen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Richards Todesplan zieht Simone den Boden unter den Füßen weg Simone verlässt die Klinik - und Maximilian (Francisco Medina, 49) taucht in der Schweiz auf. Nachdem er prüft, ob Richard wirklich keinen Puls mehr hat, lässt er seinen Stiefvater aus dem Zimmer fahren. Was hat er mit seiner Leiche vor?

Simone ist in unendlicher Trauer. © RTL

Was plant Maximilian mit dem Leichnam? © RTL

Alles was zählt: Gedopte Charlie Beer darf bei der Deutschen Meisterschaft antreten

Charlie wird des Dopings verdächtigt. © RTL/Julia Feldhagen Der durchgeführte Dopingtest hat bei Charlie (Shaolyn Fernandez, 29) indes ein positives Ergebnis ergeben. Die Eiskunstläuferin kann es gar nicht glauben, doch sie merkt anhand Gabriellas (Bianca Hein, 50) schnell, dass die Lage ernst ist. "Wir können uns keinen weiteren Skandal leisten", sagt die Geschäftsführerin von Steinkamp Sport & Wellness. Und schließt Charlie von der Deutschen Meisterschaft aus. Damit ist Valeas (Antonia Kolano, 20) Plan geplatzt. Sie wollte eigentlich, dass ihre Konkurrentin erst kurz vor oder beim Turnier positiv getestet wird und sich ihre eigene Siegchance so erhöht. Charlie konfrontiert Joana (Josephine Martz, 25) und Valea: "Super Plan, wie habt ihr mir die Scheiße untergejubelt? Ihr werdet damit nicht durchkommen und das bereuen!" Die Gedopte bringt Gabriella zum Nachdenken: "Prednisolon baut sich sehr schnell ab, bis zur Meisterschaft werde ich clean sein. Wenn das Steinkamp-Zentrum den Titel haben möchte, bin ich die beste Chance dafür und das wissen Sie!" Gabriella knickt ein und will Charlie tatsächlich antreten lassen, wenn sie bis zum Wettkampf clean ist. Valea braucht Plan B!

Gabriella gibt Charlie noch eine Chance. © RTL/Julia Feldhagen