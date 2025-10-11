Alles was zählt: Weg mit der Fake-Farbe! So sieht Daniela nicht mehr aus

Essen - Lucie Ziegler steht bei " Alles was zählt " kurz vor dem Abflug nach Mallorca. Imani Okana erfährt von der Krebsdiagnose von Jan Köster. Und Daniela Ziegler überrascht mit neuer Haarfarbe.

Bittere Erkenntnis: Imani realisiert, dass Jan schwerkrank ist. © RTL/Julia Feldhagen

Vanessa (gespielt von Julia Augustin, 38) bringt es nicht übers Herz, der über beide Ohren verliebten Imani (Féréba Koné, 35) zu erzählen, dass Jan (Daniel Noah, 38) todkrank ist. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehend.

Wegen seines inoperablen Hirntumors klappt er im Krankenhaus zusammen, kommt aber wieder zu sich. Die Symptome werden immer deutlicher. Halluzinationen, fehlendes Gespür für Realität und Traum sind die Auswirkungen.

Imani findet dann aber eindeutige Tabletten bei Jan. Und realisiert, dass es ihr Freund ist, der Krebs hat und kein angeblicher Patient, wie er es behauptet hatte. Vanessa bestätigt: "Jan wird sterben!"

Die Ärztin ist am Boden zerstört: "Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich ihn sehe? So tun, als ob ich das alles nicht weiß, oder was?" Beim ersten Aufeinandertreffen lässt sich die Ärztin nichts anmerken, muss aber am Abend ihren am Boden krampfenden Partner versorgen.

Jan will Essen verlassen, sobald er aus der Klinik entlassen wird, um Imani nicht zur Last zu fallen. Doch die kämpft um Zeit zu zweit, solange dies noch möglich ist.