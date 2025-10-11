Alles was zählt: Weg mit der Fake-Farbe! So sieht Daniela nicht mehr aus
Essen - Lucie Ziegler steht bei "Alles was zählt" kurz vor dem Abflug nach Mallorca. Imani Okana erfährt von der Krebsdiagnose von Jan Köster. Und Daniela Ziegler überrascht mit neuer Haarfarbe.
ACHTUNG, SPOILER!
AWZ: Daniela Ziegler hat die Haare schön
AWZ: Jan Kösters Krebsdiagnose wird veröffentlicht
Vanessa (gespielt von Julia Augustin, 38) bringt es nicht übers Herz, der über beide Ohren verliebten Imani (Féréba Koné, 35) zu erzählen, dass Jan (Daniel Noah, 38) todkrank ist. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehend.
Wegen seines inoperablen Hirntumors klappt er im Krankenhaus zusammen, kommt aber wieder zu sich. Die Symptome werden immer deutlicher. Halluzinationen, fehlendes Gespür für Realität und Traum sind die Auswirkungen.
Imani findet dann aber eindeutige Tabletten bei Jan. Und realisiert, dass es ihr Freund ist, der Krebs hat und kein angeblicher Patient, wie er es behauptet hatte. Vanessa bestätigt: "Jan wird sterben!"
Die Ärztin ist am Boden zerstört: "Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich ihn sehe? So tun, als ob ich das alles nicht weiß, oder was?" Beim ersten Aufeinandertreffen lässt sich die Ärztin nichts anmerken, muss aber am Abend ihren am Boden krampfenden Partner versorgen.
Jan will Essen verlassen, sobald er aus der Klinik entlassen wird, um Imani nicht zur Last zu fallen. Doch die kämpft um Zeit zu zweit, solange dies noch möglich ist.
Alles was zählt: Maximilian und Nathalie von Altenburg nähern sich an
Nathalie (Amrei Haardt, 36) hat Diegos Vorlesetag in der Kita vergessen. Maximilian (Francisco Medina, 48) springt ein und hat damit wieder mal einen gut bei seiner Ex.
Das Ex-Paar bleibt kurz darauf fast schon schicksalshaft im Fahrstuhl stecken. Viel Zeit zum Quatschen für beide. Und Nathalies Erkenntnis, dass Maximilian von Diego total akzeptiert wird.
Valea (Antonia Kolano, 19) merkt, dass da etwas zwischen Nathalie, der Partnerin ihres Vaters Matteo (Riccardo Angelini, 43) und Maximilian ist. "Was ist in diesem Fahrstuhl passiert? Irgendetwas stimmt hier nicht und ich werde herausfinden, was!"
Die junge Sportlerin steckt ihrem Papa, was sie vermutet: "Nathalie verarscht dich! Sie steht immer noch auf Maximilian. Wenn du schlau wärst, würdest du jetzt mit ihr Schluss machen - sonst tut es nur noch mehr weh."
Maximilian bestätigt ihr: "Wir kommen uns immer näher und ich glaube nicht, dass sie bei Ihrem Vater bleiben wird." Wird Valea bei einer Trennung unterstützen?
