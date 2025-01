Alles was zählt: Verwitwete Brandstifterin Jenny: "Das wird er dir nicht verzeihen!"

Essen - Das Entsetzen über Justus Albrechts Tod ist bei " Alles was zählt " riesig. Nach und nach erfahren alle, was mit dem Geschäftsführer von "Steinkamp Sport und Wellness" passiert ist. Weil Witwe Jenny Steinkamp schweigt, muss Hanna Kern weiter um ihre Unschuld kämpfen.

Simone fleht Jenny an, Richard nicht zu sagen, dass die Witwe als Feuerteufel fungierte. Damit muss aber auch eine andere Frau bangen, sich als eventueller Auslöser des verheerenden Brandes zu verantworten.

Ihre Tochter findet den Gedanken daran aber gut: "Dann erfährt jeder, was du getan hast. Ich freue mich am meisten auf Papas Reaktion, wenn er hört, dass du Justus gezwungen hast, mit der Affäre weiterzumachen, damit Charlie nicht verunsichert ist vor der Deutschen Meisterschaft. Das wird er dir nicht verzeihen, da bin ich mir ganz sicher."

Alles was zählt

Derweil will Simone Jenny davon abraten, der Polizei die Wahrheit zu sagen und sich als Brandstifterin zu stellen.

Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 60) schreitet langsam durch den aschebedeckten Boden, vorbei an verbogenem Metall der niedergebrannten Eishalle. "Ich musste es mit eigenen Augen sehen, es ist ja alles zerstört", ist die Eislauf-Kaderchefin entsetzt.

Hanna glaubt weiterhin, den Brand in der Eishalle verursacht zu haben. © RTL/Julia Carola Pohle

Unwissend, dass sie nicht den Brand verursacht hat, erzählt Hanna (Sarah Victoria Schalow, 40) Kilian (Marc Dumitru, 38), dass sie eine Gasflasche in der Eishalle umgetreten hat und sich Sorgen macht, dass sich das ausgeströmte Gas entzündet haben könnte.

"Du wirst der Polizei nichts von der Gasflasche erzählen", redet ihr Freund ihr ins Gewissen. Hanna ist geschockt, dass sie lügen soll. "Nein, du sollst nicht lügen. Du sollst nur nicht die ganze Wahrheit erzählen", fordert er sie auf.

Kilian fragt - ganz unauffällig - mehrere Personen wegen der Brandumstände an. Er will eruieren, ob jemand auf Hannas Spur kommen könnte und ob sie zum Zeitpunkt des Feuers im Zentrum gesehen wurde. Dem scheint nicht so.

Kilian will Hannas Aussage bei der Polizei im Vorfeld ganz genau durchsprechen, denn: "Wir dürfen uns keine Fehler erlauben!" Doch die Yogalehrerin war bereits bei der Polizei, sei den Beamten gegenüber nicht ganz ehrlich gewesen, um sich selbst zu schützen. Reicht das?