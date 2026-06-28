28.06.2026 16:05 Alles was zählt: Dieser Brief ist ein Schock für Imani

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Die Rückkehr von Maximilian reißt alte Wunden auf. Zudem will sich Ben an Kilian rächen.

Von Nico Zeißler

Essen - Die Rückkehr von Maximilian reißt bei "Alles was zählt" alte Wunden auf. Zudem will sich Ben an Kilian rächen. Und die Stimme des verstorbenen Richard ist wieder zu hören. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Maximilian will nicht, dass Gabriella Kilian heiratet

Maximilian (l.) droht Kilian. © RTL Der aus Portugal zurückgekehrte Ben (gespielt von Jörg Rohde, 42) ist überrascht, dass seine Ex-Liebschaft Gabriella (Bianca Hein, 50) jetzt mit Kilian (Marc Dumitru, 39), dem Feind der Steinkamp-Sippe, zusammen ist. Und auch Maximilian (Francisco Medina, 49) treibt wieder sein Unwesen in Essen, nachdem er wegen Richards Testamentseröffnung angereist ist. Kilian droht ihm: "Wenn Sie Essen nicht verlassen, landen die Beweise, dass Sie Nathalie entführt haben, doch noch bei der Polizei." Der Gegenschlag folgt prompt: "Wenn ich rausfinde, dass Sie meine Schwester [Gabriella] benutzen, um an die Firma zu kommen, und Sie ihr das Herz brechen, dann gnade Ihnen Gott!" Auch Simone (Tatjana Clasing, 62) ist etwas daran gelegen, dass ihre Tochter keine Ehe mit dem Anwalt eingeht. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Imani schmiedet gefährlichen Plan! Kann sie Millionen-Schwindler Mika das Handwerk legen? Isabelle (Ania Niedieck, 42) und Kilian wollen dafür sorgen, dass Maximilian verschwindet, bevor Nathalie (Amrei Haardt, 36) am nächsten Tag aus Bozen zurückkehrt. "Soll ich ihn fesseln, knebeln, betäuben und in einen Koffer stecken?", fragt der Anwalt. Doch es ist zu spät. Das Ex-Paar ist sich bereits begegnet.

Gönnt Kilian die Beziehung zu Gabriella nicht: Ben. © RTL

Alles was zählt: Toter Richard meldet sich aus dem Jenseits

Nathalie trifft auf Maximilian. © RTL "Ich will dir nichts Böses. Ich will nur wissen, wie es Diego und dir geht", behauptet Maximilian, der Ben auf seine Seite ziehen will, um zu vermeiden, dass Kilian zu große Schritte ins Steinkamp-Imperium setzt. Simone hat offenbar großes Interesse daran, dass Ben die Geschäftsleitung übernimmt. "Richards Vertrauen galt immer dir. Ich glaube, dass er sehr glücklich sein würde, wenn du seine Nachfolge übernimmst." Ben glaubt aber, dass Gabriella die bessere Geschäftsführerin wäre. Er ist allerdings gekränkt, dass sich Gabriella für Kilian entschieden hat. Also den Mann, der ihm den Betrug mit Fördermittelgeldern angehängt hat. Dennoch möchte er bei keinen Intrigen mehr involviert sein. Obwohl Simone ihn darum bittet, die Kilian insgeheim auch loswerden will. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Ultraschall-Knall! Daniela (50) ist schwanger Und dann erhält Imani (Féréba Kone, 35) noch einen überraschenden Brief mit dem Absender "Richard Steinkamp". Enthalten ist ein USB-Stick mit Audiodateien für Simone. Sie spielt die erste Datei im Schwesternzimmer des St. Vinzenz ab. Die Lautstärke ist aber so hoch eingestellt, dass der auf dem Flur wartende Ben seinen verstorbenen Vater reden hört.

Imani erhält einen Brief von Richard. © RTL

AWZ: Mit wem ist Nick verwandt?

Nick massiert in Isabelles Wohnung. © RTL/Julia Feldhagen AWZ-Neuzugang Nick (Raphael Kalkowski, 27) wird als Urlaubsvertretung im Zentrum angestellt. Bis zu drei Monate soll der Vertrag laufen. Thilo (Jan Kampmann, 38), der Lucie (Julia Wiedemann, 30) sehr gut findet, ist eifersüchtig auf Nick. Er merkt, dass Lucie versucht, Nick zu gefallen. Und ihm verschweigt, dass sie womöglich nie wieder richtig laufen kann. Aus Angst, Nick könnte sich dann nicht mehr für sie interessieren? Als sie sich ihm aber offenbart und einen Korb erwartet, reagiert er überraschend positiv. Ob gesund, im Rollstuhl oder auf Krücken: Nick scheint das egal zu sein. Isabelle will für Nathalie, Imani, Vanessa (Julia Augustin, 38) und sich Massagen im Zentrum buchen, doch alles ist ausgebucht. Nick bekommt das mit und bietet seine Dienste an. In Isabelles Wohnung knetet er eine nach der anderen durch. Weil das Reichenbach-Trio danach noch wegen Maximilian sprechen will, findet sich Nick plötzlich allein in der Wohnung wieder, deren Tür er bei Verlassen einfach zuziehen soll. Nach dem Termin sucht Isabelle vergeblich nach ihren Ohrringen. Den hat Nick versehentlich mitgenommen, als er ihre Zahnbürste geklaut hat. Was hat der Masseur vor?

Isabelle auf der Suche. © RTL