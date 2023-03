Neue Hauptrolle bei "Alles was zählt": Sie spielt Daniela Bremers Halbschwester

Essen – Ein neues Gesicht in der Steinkamp-Welt! Bei " Alles was zählt " kommt es ab Mitte April zu einer Überraschung. Denn plötzlich steht Daniela Bremers (Berrit Arnold, 52) Halbschwester vor ihr...

Schalow wurde 1984 in Potsdam geboren und floh vor dem Mauerfall in die Bundesrepublik. Schon immer wollte sie Schauspielerin werden und absolvierte an der Schule für Schauspiel Hamburg ihre Ausbildung. Seither sahen Fans sie in vielen Serien, unter anderem in "Die Kanzlei" (ARD) oder "SOKO" (ZDF).

Für das Team sei die 38-Jährige eine Bereicherung, findet Berrit Arnold: "Sarah bringt frischen Wind hinein und es macht sehr viel Spaß mit ihr vor der Kamera zu stehen. Ich bin froh, dass sie da ist."

Am 12. April erscheint Folge 4173 bei RTL, worin Hanna Kern ab 19.05 Uhr ihren ersten Auftritt hat. Zeitgleich läuft die Soap jederzeit auf RTL+.