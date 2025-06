Tennis statt Eiskunstlauf: Das steckt hinter dem neuen Kapitel von AWZ

Essen - Die RTL- Serie " Alles was zählt " tauscht ab Sommer 2025 Eiskunstlauf gegen Ascheplatz. Mit dabei: Zwei neue Frauen, die nicht nur mit dem Schläger, sondern auch mit familiären Altlasten kämpfen.

Alles in Kürze

Dazu eine Mutter-Tochter-Beziehung, die zwischen Liebe, Leistungsdruck und Temperament hin- und her schlingert.

Die neuen Gesichter in der Serie: Josephine Martz (24) als Tennis-Ass Joana Perez und Bianca Hein (49) als ihre Mutter Gabriella.

Die große Frage: Kommt Tennis bei den AWZ-Fans genauso gut an wie der Eiskunstlauf? Die Serienmacher hoffen es zumindest und möchten mit dem neuen Tennis-Plot eine weitere sportliche Disziplin im Kosmos der Steinkamps etablieren.

Josephine Martz (24) und Bianca Hein (49) feiern ab Juli ihr Debüt bei der RTL-Serie "Alles was zählt". © RTL / Julia Feldhagen

Josephine Martz und Bianca Hein stecken schon jetzt mitten im schweißtreibenden Dreh bei 35 Grad. Beide bringen nicht nur neuen Schwung für die RTL-Soap mit, sondern auch jede Menge Schauspielerfahrung.

So hat Joana-Darstellerin Josephine Martz zuletzt bei "SOKO Stuttgart" und "Die Discounter" mitgewirkt. Zudem hat sie den Sport im Blut: Ihr Vater war Tennis-Trainer und auch sie selbst hat Tennis gespielt.

Bianca Hein, bekannt aus Serien wie "SOKO München" oder "Sturm der Liebe", bringt ordentlich Drama-Erfahrung mit und eine Rolle, die es in sich hat. Gabriella ist stark, aber zerbrechlich. Als Mentalcoach pusht sie ihre Tochter, manchmal zu sehr. Und dann verliebt sie sich auch noch in einen Mann, der mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun hat...

Josephine Martz feiert als Joana am 16. Juli (Folge 4739) ihr Debüt, Bianca Hein stößt am 30. Juli (Folge 4750) dazu. "Alles was zählt" (AWZ), ist immer montags bis freitags, ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.