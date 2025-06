Nach 13 Jahren ist Schluss: Dieser AWZ-Star verlässt die Serie

Essen - Ein starkes Stück für alle Fans von " Alles was zählt ": Nach satten 13 Jahren verabschiedet sich Kaja Schmidt-Tychsen (44) alias Jennifer Steinkamp von der Daily-Soap .

Alles was zählt (AWZ)

Wie RTL am Freitag mitteilt, hat die Schauspielerin genug von der immer gleichen Rolle und will sich endlich neu ausprobieren.

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) und Ingo (André Dietz) gaben sich bei AWZ im Beisein der Familie glücklich das Ja-Wort. © RTL / Julia Feldhagen

Teil davon ist Rollen-Partner Ingo (André Dietz, 49), mit dem Jenny den Mann fürs Leben gefunden hat sowie ein Neubeginn unter Palmen.

Die beiden packen nämlich nach der Hochzeit die Koffer, um auf Mallorca zu leben.

Somit müssen auch Andrés AWZ-Fans sich vorerst verabschieden. Laut dem 49-Jährigen wird es aber wahrscheinlich "kein endgültiges Ende tatsächlich sein".

Und auch im echten Leben hat Kaja längst neue Pläne: Ein Haus in Spanien, das sie aktuell zusammen mit ihrem Partner renoviert. Zeit dafür hat sie jetzt. Und während Jenny also auf Mallorca in die Serien-Rente geht, darf man gespannt sein, wo Katja als Nächstes auftaucht.

Am Freitag, dem 4. Juli flimmert Kaja in ihrer Rolle als Jenny vorerst zum letzten Mal über den TV-Bildschirm. Bereits ab Freitag, den 27. Juni gibt es die Folge ab 19.05 Uhr auf RTL+ zu sehen.