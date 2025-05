Simone im Zwiespalt bei "Alles was zählt": Besucht sie ihre Mutter noch ein letztes Mal?

Essen - Die Nachricht, dass Simones Mutter Friederike schwer erkrankt ist, sorgt in der neuen Woche bei " Alles was zählt " für Zoff zwischen den Steinkamps. Zudem dürfen sich die Fans auf allerhand Liebes-Wirrwarr freuen.

Trotz aller Probleme ist Simone von der Nachricht über die schwere Krankheit ihrer Mutter geschockt. © RTL

In der letzten Woche hat Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 61) bereits von Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) erfahren, dass ihre Mutter Friederike (Ursula Michelis, 78) im Sterben liegt.

Weil sie ihrer Mama aber nicht vertraut und davon ausgeht, dass es nur ein neuer Trick von der Seniorin ist, hakt sie bei Friederikes Pflegerin nach - und bekommt tatsächlich die Bestätigung: Friederike hat Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium und nicht mehr lange zu leben.

Ihr letzter Wunsch: Noch einmal mit ihrer Tochter von Angesicht zu Angesicht sprechen und sie in den Armen halten.

Umgehend will Richard Ben (Jörg Rohde, 41) Bescheid geben, dass Simone in den kommenden Tagen nach Hamburg reist und nicht in die Firma kommen wird. Doch will sie das wirklich?