Trennungs-Drama bei "Alles was zählt": Deniz ist am Ende, als er Imanis Brief liest

Nach der Trennung von Imani versinkt Deniz in den neuen Alles-was-zählt-Folgen im Liebeskummer. Als er einen Brief von Imani liest, ist er am Boden zerstört.

Von Nicole Reich

Essen – Nachdem sich Imani Okana von ihm getrennt hat, fällt Deniz Öztürk in der neuen "Alles was zählt"-Woche in ein tiefes Loch. Als er einen Brief liest, den Imani ihm hinterlassen hat, ist der Eiskunstlauf-Trainer am Boden zerstört.

Deniz (Igor Dolgatschew, 39) hadert zunächst, den Brief von Imani (Féréba Koné, 33) zu öffnen. © RTL/Julia Feldhagen Allein in seiner Wohnung gibt sich Deniz (Igor Dolgatschew, 39) seinem Kummer hin. Zunächst hadert er heftig mit sich, ob er den Brief von Imani (gespielt von Féréba Koné, 33) überhaupt lesen soll. Er hat sich gerade dagegen entschieden und den Umschlag im Müll entsorgt, als es an der Tür klopft. Hanna Kern (Victoria Schalow, 39) und Yannick Ziegler (Dominik Flade, 31) sind vorbeigekommen, um Deniz nach der schmerzlichen Trennung mit ihrer Gesellschaft und Pizza aufzumuntern. "Liebeskummer ist ätzend", fühlt Hanna mit ihm, doch Deniz setzt eine betont sorglose Miene auf. "Das ist lieb von euch, aber mir geht es gut", wimmelt der innerlich Leidende seine Freunde ab. Alles was zählt "Alles was zählt": Henning ohne Ausweg - und macht es immer schlimmer! Wieder allein versinkt Deniz abermals in seinem Kummer, flucht dann und holt Imanis Brief wieder aus dem Müll hervor. Rastlos tigert er in seiner Wohnung auf und ab, bis er sich doch endlich überwinden kann, das Schreiben zu lesen. Und schon bei den ersten Worten steigen ihm Tränen in die Augen ...

Als Hanna (Victoria Schalow, 39) und Yannick (Dominik Flade, 31, r.) ihn aufheitern wollen, wimmelt Deniz die beiden ab. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Deniz ertränkt seinen Kummer im Alkohol